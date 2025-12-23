كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 

لبنان

الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
لبنان

الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله

2025-12-23 18:07
98

أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، اتصالًا برئيس الجمهورية جوزاف عون، وعرض معه موضوع اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد علي شكر، حيث شدد الشيخ  الخطيب "على خطورة هذه القضية التي مضى عليها أسبوع كامل دون أي معلومات حول مصيره".

بدوره، وعد رئيس الجمهورية ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية وكشف ملابساتها. 

وكان الشيخ الخطيب قد استقبل اليوم وفدًا من المجلس السياسي لحزب الله، زاره بغية الاطمئنان إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

كما استقبل للغاية نفسها عددًا من العلماء والقضاة، وهم على التوالي: السيد علي الحكيم، القاضي السيد حسين تفاحة والقاضي الشيخ حسين قصاص والسيد محمد بدر الدين والشيخ محسن بغدادي.

الكلمات المفتاحية
حزب الله الشيخ علي الخطيب جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
لبنان منذ ساعتين
قائد الجيش: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الضامن لأمن اللبنانيين
قائد الجيش: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الضامن لأمن اللبنانيين
لبنان منذ 3 ساعات
عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية.. الأمن العام يحذّر!
عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية.. الأمن العام يحذّر!
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
لبنان منذ ساعتين
الرئيس عون: هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام
الرئيس عون: هناك إعادة نظر برواتب القطاع العام
لبنان منذ 3 ساعات
برعاية الشيخ الخطيب.. تكريم الباحثين المشاركين في تأليف مجموعة كتب في مركز مشارق
برعاية الشيخ الخطيب.. تكريم الباحثين المشاركين في تأليف مجموعة كتب في مركز مشارق
لبنان منذ 6 ساعات
بيرم: خيارنا الصمود وبناء الدولة العادلة وحماية كرامة الناس
بيرم: خيارنا الصمود وبناء الدولة العادلة وحماية كرامة الناس
لبنان منذ 7 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة