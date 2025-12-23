أجرى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، اتصالًا برئيس الجمهورية جوزاف عون، وعرض معه موضوع اختفاء النقيب المتقاعد في الأمن العام أحمد علي شكر، حيث شدد الشيخ الخطيب "على خطورة هذه القضية التي مضى عليها أسبوع كامل دون أي معلومات حول مصيره".

بدوره، وعد رئيس الجمهورية ببذل أقصى الجهود لمتابعة القضية وكشف ملابساتها.

وكان الشيخ الخطيب قد استقبل اليوم وفدًا من المجلس السياسي لحزب الله، زاره بغية الاطمئنان إلى صحته بعد الوعكة الصحية التي ألمت به.

كما استقبل للغاية نفسها عددًا من العلماء والقضاة، وهم على التوالي: السيد علي الحكيم، القاضي السيد حسين تفاحة والقاضي الشيخ حسين قصاص والسيد محمد بدر الدين والشيخ محسن بغدادي.

