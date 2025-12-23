احتضن مسرح جمعية رسالات في بئر حسن حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد الحاج محمد عفيف، بحضور شخصيات إعلامية ودينية وحزبية، إلى جانب عائلة الشهيد.

وجرى خلال اللقاء الذي أُقيم بدعوة من أصدقاء ومحبي الشهيد، توقيع الكاتب والصحافي علي ضاحي كتابه "سيرة قائد شجاع - محمد عفيف: روح السيد"، في أجواء غلب عليها الطابع الإنساني والوطني.

وفي كلمته، أكد ضاحي أن هذا العمل هو محاولة متواضعة لتقديم بعض الوفاء لشهيدٍ حمل الكلمة موقفًا، وجعل من الإعلام سلاحًا في مواجهة العدو، مشيرًا إلى أن الكتاب يوثّق لمسيرة رجل عاش ملتزمًا بقضيته حتّى الشهادة.

من جهته، اعتبر المحامي رمزي دسوم؛ مسؤول العلاقات مع الأحزاب في التيار الوطني الحر، أن الشهيد عفيف شكّل نموذجًا للإعلامي الوطني الملتزم بقضايا أمته، وكان صوته حاضرًا في أصعب المراحل وأكثرها حساسية.

بدوره، شدّد الشيخ عبد الله جبري، الأمين العام لحركة الأمة، على أهمية توثيق سير الشهداء وصون ذاكرتهم، لما في ذلك من حفظٍ لتجاربهم ونقلٍ لمعاني التضحيات إلى الأجيال القادمة.

من جهته، قال أمين صالح، عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، إن "الكلمات تعجز عن الإيفاء بحق الشهداء"، معتبرًا أنَّ توثيق مسيرتهم هو أقل ما يمكن تقديمه أمام عظمة تضحياتهم.

أما شقيق الشهيد الإعلامي بهاء الدين النابلسي، فرأى أنَّ توثيق سيرة الشهيد محمد عفيف يحتاج إلى مجلدات، نظرًا لغنى تجربته ومسيرته، شاكرًا الكاتب علي ضاحي على هذه المبادرة التي تُبقي اسم الشهيد حيًا في الذاكرة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الشهداء لا يغيبون ما دامت سيرتهم تُكتب وتُروى، وأن الإعلام الصادق يبقى امتدادًا لخطهم ونهجهم.

