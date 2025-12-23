كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي نادٍ إنجليزي يتخلى عن أقدم ملعب كرة قدم في العالم

لبنان

حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
لبنان

حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 

2025-12-23 18:20
70

احتضن مسرح جمعية رسالات في بئر حسن حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد الحاج محمد عفيف، بحضور شخصيات إعلامية ودينية وحزبية، إلى جانب عائلة الشهيد.

وجرى خلال اللقاء الذي أُقيم بدعوة من أصدقاء ومحبي الشهيد، توقيع الكاتب والصحافي علي ضاحي كتابه "سيرة قائد شجاع - محمد عفيف: روح السيد"، في أجواء غلب عليها الطابع الإنساني والوطني.

وفي كلمته، أكد ضاحي أن هذا العمل هو محاولة متواضعة لتقديم بعض الوفاء لشهيدٍ حمل الكلمة موقفًا، وجعل من الإعلام سلاحًا في مواجهة العدو، مشيرًا إلى أن الكتاب يوثّق لمسيرة رجل عاش ملتزمًا بقضيته حتّى الشهادة.

من جهته، اعتبر المحامي رمزي دسوم؛ مسؤول العلاقات مع الأحزاب في التيار الوطني الحر، أن الشهيد عفيف شكّل نموذجًا للإعلامي الوطني الملتزم بقضايا أمته، وكان صوته حاضرًا في أصعب المراحل وأكثرها حساسية.

بدوره، شدّد الشيخ عبد الله جبري، الأمين العام لحركة الأمة، على أهمية توثيق سير الشهداء وصون ذاكرتهم، لما في ذلك من حفظٍ لتجاربهم ونقلٍ لمعاني التضحيات إلى الأجيال القادمة.

من جهته، قال أمين صالح، عضو المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الاجتماعي، إن "الكلمات تعجز عن الإيفاء بحق الشهداء"، معتبرًا أنَّ توثيق مسيرتهم هو أقل ما يمكن تقديمه أمام عظمة تضحياتهم.

أما شقيق الشهيد الإعلامي بهاء الدين النابلسي، فرأى أنَّ توثيق سيرة الشهيد محمد عفيف يحتاج إلى مجلدات، نظرًا لغنى تجربته ومسيرته، شاكرًا الكاتب علي ضاحي على هذه المبادرة التي تُبقي اسم الشهيد حيًا في الذاكرة.

واختتم اللقاء بالتأكيد على أن الشهداء لا يغيبون ما دامت سيرتهم تُكتب وتُروى، وأن الإعلام الصادق يبقى امتدادًا لخطهم ونهجهم.

 

 

الكلمات المفتاحية
الإعلام شهداء المقاومة الإسلامية محمد عفيف
إقرأ المزيد
المزيد
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
لبنان منذ ساعتين
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
لبنان منذ ساعتين
قائد الجيش: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الضامن لأمن اللبنانيين
قائد الجيش: نسعى لتعزيز قدرات المؤسسة العسكرية لتكون الضامن لأمن اللبنانيين
لبنان منذ 3 ساعات
عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية.. الأمن العام يحذّر!
عروض وهمية للحصول على جنسيات أوروبية.. الأمن العام يحذّر!
لبنان منذ 3 ساعات
مقالات مرتبطة
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
لبنان منذ ساعتين
"سيد القصر".. سيرةٌ غائرةٌ في بطولات المقاومة وسردية الوعي والهوية
خاص العهد منذ يومين
"ع قولتك ميسّرة".. فيلم يحكي سيرة الشهيد محمد علي عباس إسماعيل
لبنان منذ 4 أيام
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد حسين مصطفى الأشهب
حزب الله وجمهور المقاومة يشيّعون الشهيد حسين مصطفى الأشهب
لبنان منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة