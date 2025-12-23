كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
نادٍ إنجليزي يتخلى عن أقدم ملعب كرة قدم في العالم
رياضة

نادٍ إنجليزي يتخلى عن أقدم ملعب كرة قدم في العالم

2025-12-23 18:52
يخطط ناد إنجليزي ينافس في الدرجات الدنيا، للانتقال إلى ملعب آخر وترك معقله الذي يُعد أقدم ملعب كرة قدم في العالم.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن نادي ميدنهيد يونايتد الذي ينشط في "دوري الجنوب الوطني" (National League South) - إحدى مسابقات الدرجة السادسة في إنجلترا - وجد موقعًا لبناء ملعب جديد، الأمر الذي يمهّد لترك ملعبه القديم "يورك رود".

ويخوض ميدنهيد يونايتد مبارياته على ملعب يورك رود منذ عام 1871، إذ لعب أول مباراة على أرضه في 16 شباط/فبراير من ذلك العام.

وأوضحت الصحيفة، أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم يعترف بملعب يورك رود الواقع في مقاطعة بيركشير، كأقدم ملعب في البلاد والعالم، حيث لم تنقطع عنه المباريات طوال 154 عامًا، مشيرة إلى وجود لوحة زرقاء على جدار الملعب تخلّد "تاريخه العريق".

وكشف ميدنهيد يونايتد عن خططه الأولية لبناء ملعب جديد في عام 2023، لكنها لم تُعتمد من قبل مجلس المدينة، قبل أن يحصل النادي مؤخرًا على الضوء الأخضر لذلك.

وقال بيتر غريفين رئيس النادي خلال إحدى الفعاليات، إنّ إدارته ستنظر في مسألة الانتقال إلى الملعب الجديد براويك بارك الذي سيتسع لنحو 5 آلاف متفرج، مضيفًا أن مسؤولي ميدنهيد سيعقدون اجتماعات إضافية مع مجلس المدينة في بداية العام الجديد (2026).

ومن المقرر أن تجمع أرضية الملعب الجديد بين العشب الطبيعي والصناعي "الملعب الهجين"، مع توفير غرف ملابس منفصلة لفرق الرجال والنساء.

وقال جون أدامز؛ المدير التنفيذي لميدنهيد يونايتد: "ما نهدف إليه هو ملعب كرة قدم يمكِّننا من خوض مباريات أكثر تنافسية على أرضنا".

