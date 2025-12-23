لقي رئيس أركان الجيش الليبي الفريق أول؛ محمد علي الحداد وأربعة من مرافقيه مصرعهم، مساء اليوم الثلاثاء 23 كانون الأول/ديسمبر 2025، إثر تحطم طائرة كانت تقلهم عقب إقلاعها من مطار أنقرة في تركيا، في حادث أكدته السلطات التركية التي أعلنت العثور على الجثث وحطام الطائرة.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، إن قوات الدرك عثرت على حطام الطائرة على بعد نحو كيلومترين جنوب قرية كيسيكافاك في منطقة هايمانا جنوب غرب العاصمة أنقرة، مشيرًا إلى مباشرة عمليات البحث فور انقطاع الاتّصال بالطائرة.

من جهته، أعلن وزير العدل التركي يلماز تونش أن نيابة أنقرة فتحت تحقيقًا رسميًا للوقوف على ملابسات حادث تحطم الطائرة الليبية.

وأكد مصدر حكومي تركي أن أنقرة أبلغت الجانب الليبي بأن جميع ركاب الطائرة التي كانت تقل رئيس أركان الجيش الليبي وأربعة آخرين، لقوا مصرعهم، وتم العثور على الجثث والحطام في موقع التحطم.

وفي العاصمة الليبية طرابلس، أعلن رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة، في بيان رسمي، تلقيه نبأ وفاة الفريق أول محمد علي الحداد، إلى جانب مستشاره محمد العصاوي دياب، ورئيس أركان القوات البرية الفريق ركن الفيتوري غريبيل، ومدير جهاز التصنيع العسكري العميد محمود القطيوي، والمصور بمكتب إعلام رئاسة الأركان العامة محمد عمر أحمد محجوب، وذلك في أثناء عودتهم من زيارة رسمية إلى أنقرة.

بدوره، قال وزير الدولة الليبي للاتّصال وليد اللافي، إن الطائرة التي تحطمت لم تكن ليبية، بل مستأجرة، موضحًا أنها أبلغت برج المراقبة بوجود عطل فني بعد إقلاعها بقليل. وأضاف أن جميع المؤشرات الأولية ترجح أن سبب الحادث يعود إلى خلل فني، مشيرًا إلى أن رئيس الأركان كان في مهمّة رسمية بالعاصمة التركية بدعوة من نظيره التركي.

وكان وزير الداخلية التركي قد أعلن في وقت سابق اليوم انقطاع الاتّصال بالطائرة بعد إقلاعها من أنقرة متجهة إلى العاصمة الليبية طرابلس الغرب.

وأوضح وزير الدفاع التركي، عبر منصة "إكس"، أن الطائرة أقلعت في الساعة الخامسة وعشر دقائق بتوقيت غرينتش، قبل أن ينقطع الاتّصال اللاسلكي معها عند الساعة الخامسة واثنين وخمسين دقيقة، بعدما طلبت الهبوط الاضطراري في منطقة أنقرة.

وتزامن انقطاع الاتّصال مع بلاغات عن سماع دويّ قوي قرب قضاء هايمانا. كذلك، أنتشرت مقاطع فيديو توثق وميضًا كبيرًا في المنطقة، يُعتقد أنه ناتج عن تحطم الطائرة.

وفي السياق ذاته، أفاد موقع الصناعات الدفاعية التركية بأن الطائرة أطلقت نداء استغاثة بعد إقلاعها من مطار أنقرة بسبب عطل كهربائي، وقررت الهبوط اضطراريًا قبل أن تختفي عن شاشات الرادار.

وكانت وزارة الدفاع التركية قد أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الجاري عن زيارة رئيس أركان الجيش الليبي إلى أنقرة، حيث التقى نظيره التركي وعددًا من القادة العسكريين، في إطار زيارة رسمية لتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

