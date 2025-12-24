كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية

عين على العدو

عين على العدو

"مراقب الدولة" في كيان العدو يحذر من فجوات أمنية في منطقة "غلاف القدس"

2025-12-24 11:43
92

نشر "مراقب الدولة" في كيان العدو متنياهو إنغلمان أمس الثلاثاء (23 كانون الأول 2025) تقريرًا مطوّلًا لفحص فعالية عائق خط التماس والمعابر في منطقة "غلاف القدس"، بحسب ما ذكر "موقع القناة السابعة".

وجاء في التقرير أن هناك إخفاقات خطيرة في التشغيل، والحماية، وتنفيذ قرارات الحكومة على مدى سنوات. وكان هدف التقرير فحص مستوى الجاهزية العملياتية لدى الجهات المسؤولة، ولا سيما على خلفية أحداث 7 تشرين الأول/أكتوبر و"حرب السيوف الحديدية".

ووفقًا للموقع، يشير المراقب إلى أنه من بين عدة مئات من الكيلومترات من مسار خط التماس، فإن 61% فقط تشمل عائقًا، بينما توجد في مناطق أخرى ثغرات تتيح حركة حرة للفلسطينيين من دون تفتيش. فعلى سبيل المثال، في 11 كلم ضمن مسار واحد، وفي 6 كلم ضمن مسار آخر، لا يوجد أي عائق إطلاقًا، ما يرفع خطر تسلل منفّذي عمليات بصورة كبيرة.

ومن الإخفاقات الأخرى التي كُشفت: غياب نظرية تشغيل منظَّمة للمعابر، وعدم تنفيذ قرارات حكومية مركزية تتعلق بـ "مدنية" المعابر، وغياب رد مناسب من "الشاباك" لتوجيه مهني. وعلى الرغم من قرار رئيس الحكومة منذ عام 2005، لم يُحوَّل حتى اليوم أي معبر واحد إلى "إدارة مدنية" في منطقة غلاف القدس، على ما يورد "موقع القناة السابعة".

ويؤكد التقرير أن الشرطة تعمل منذ 20 عامًا من دون نظرية تشغيل منظَّمة، وأن القيادة في المعابر ليست ثابتة. ومن بين 16 معبرًا، لا يُدار سوى اثنين على يد قادة جرى تأهيلهم لذلك. 

وحذّر المراقب من أن هذا الوضع يخلق فجوات خطيرة في الحماية والتنسيق بين قوات الجيش "الإسرائيلي" والشرطة وحرس الحدود والحراس "المدنيين"، وفق الموقع.

على الصعيد العملياتي، ذُكر في التقرير أن "قوات حرس الحدود" حُوِّلت من مهام الأمن الجاري في المنطقة إلى مهام أخرى، بما يضر بالاستجابة على طول خط التماس. إضافة إلى ذلك، فإن فجوات التبليغ بين الجيش "الإسرائيلي" والشرطة بشأن أحداث التسلل تشير إلى استجابة جزئية وغير منسَّقة.

الكلمات المفتاحية
الكيان الصهيوني القدس المحتلة بنيامين نتنياهو
إقرأ المزيد
المزيد
نتنياهو يطلب من طاقمه الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست
نتنياهو يطلب من طاقمه الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست
عين على العدو منذ ساعتين
من هُم
من هُم "رُوّاد الباشان"؟
عين على العدو منذ 3 ساعات
هذا ما سيبحثه ترامب ونتنياهو
هذا ما سيبحثه ترامب ونتنياهو
عين على العدو منذ 4 ساعات
"مراقب الدولة" في كيان العدو يحذر من فجوات أمنية في منطقة "غلاف القدس"
عين على العدو منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
شمال الليطاني قبل
شمال الليطاني قبل "جردة الحساب": تنازلات بلا ثمن 
خاص العهد منذ 59 دقيقة
خواجة لـ
خواجة لـ"العهد": استعجال طرح حصر السلاح شمال الليطاني في غير مكانه
خاص العهد منذ ساعة
نتنياهو يطلب من طاقمه الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست
نتنياهو يطلب من طاقمه الاستعداد لاحتمال حلّ الكنيست
عين على العدو منذ ساعتين
من هُم
من هُم "رُوّاد الباشان"؟
عين على العدو منذ 3 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة