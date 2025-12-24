قدمت بلجيكا طلبًا رسميًا إلى محكمة العدل الدولية للانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا، بشأن ارتكاب "إسرائيل" جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، مستندة إلى المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة.

وأفادت بلجيكا، في الطلب، بأن تدخّلها يركز على المواد من الأولى إلى السادسة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، وفقا للمحكمة.

وتولي بلجيكا، والتي اعترفت بدولة فلسطين وفرضت عقوبات على مسؤولين "إسرائيليين"، اهتمامًا خاصًا بالمادة الثانية، وتحديدًا في ما يتعلق بتفسير "النية المحددة" اللازمة لإثبات الإبادة الجماعية.

هذا؛ وكانت جنوب أفريقيا قد رفعت، في 29 كانون الأول 2023، دعوى قضائية ضد "إسرائيل" متهمة إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في أعمالها، ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

