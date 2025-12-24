كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع

فلسطين

قصف جوي ومدفعي ونسف منازل داخل المناطق المصنّفة صفراء في غزة
فلسطين

قصف جوي ومدفعي ونسف منازل داخل المناطق المصنّفة صفراء في غزة

2025-12-24 11:47
84

في اليوم الـ75 من اتفاق وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مناطق انتشاره، في شرق قطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي وعمليات نسف للمباني السكنية.

وأُصيب طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع. كما نفّذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين على حيّ التفاح شرق مدينة غزة.

في جنوب شرق المدينة، نسف الجيش "الإسرائيلي" عددًا من المباني السكنية في حيّ الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق قرية جحر الديك وشمال مخيم البريج وسط القطاع.

كذلك، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، فيما أطلق الجيش النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 406 شهداء، فيما وصل عدد المصابين إلى 1118، في حين جرى انتشال جثة 653 شهيدًا. وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 70,942 شهيدًا و171,195 مصابًا.

الكلمات المفتاحية
غزة جيش الاحتلال الاسرائيلي
إقرأ المزيد
المزيد
الأونروا: الاحتياجات الإنسانية هائلة في ‎غزة
الأونروا: الاحتياجات الإنسانية هائلة في ‎غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
قصف جوي ومدفعي ونسف منازل داخل المناطق المصنّفة صفراء في غزة
قصف جوي ومدفعي ونسف منازل داخل المناطق المصنّفة صفراء في غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
حمدان: نزع سلاح المقاومة مشروع يستهدف المنطقة.. ونرفض أي وصاية خارجية على غزّة
حمدان: نزع سلاح المقاومة مشروع يستهدف المنطقة.. ونرفض أي وصاية خارجية على غزّة
فلسطين منذ 17 ساعة
الأورومتوسطي:
الأورومتوسطي: "إسرائيل" حوّلت الشتاء إلى سلاح ضد سكان غزَّة
فلسطين منذ يوم
مقالات مرتبطة
الأونروا: الاحتياجات الإنسانية هائلة في ‎غزة
الأونروا: الاحتياجات الإنسانية هائلة في ‎غزة
فلسطين منذ 3 ساعات
قصف جوي ومدفعي ونسف منازل داخل المناطق المصنّفة صفراء في غزة
قصف جوي ومدفعي ونسف منازل داخل المناطق المصنّفة صفراء في غزة
فلسطين منذ 4 ساعات
بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد
بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية
عربي ودولي منذ 4 ساعات
كاتس يتراجع عن إعلانه إعادة الاستيطان إلى شمال غزة
كاتس يتراجع عن إعلانه إعادة الاستيطان إلى شمال غزة
عين على العدو منذ 6 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة