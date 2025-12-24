في اليوم الـ75 من اتفاق وقف الحرب، يواصل جيش الاحتلال "الإسرائيلي" استهداف مناطق انتشاره، في شرق قطاع غزة، بقصف جوي ومدفعي وعمليات نسف للمباني السكنية.

وأُصيب طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال شرق جباليا شمالي القطاع. كما نفّذ الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارتين على حيّ التفاح شرق مدينة غزة.

في جنوب شرق المدينة، نسف الجيش "الإسرائيلي" عددًا من المباني السكنية في حيّ الزيتون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف شرق قرية جحر الديك وشمال مخيم البريج وسط القطاع.

كذلك، شن الطيران الحربي "الإسرائيلي" غارات على مدينتي خان يونس ورفح جنوبي القطاع، فيما أطلق الجيش النار باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي رفح.

ومنذ بدء اتفاق وقف إطلاق النار، بلغ عدد الشهداء 406 شهداء، فيما وصل عدد المصابين إلى 1118، في حين جرى انتشال جثة 653 شهيدًا. وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي"، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 70,942 شهيدًا و171,195 مصابًا.

