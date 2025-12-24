كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي هذا ما سيبحثه ترامب ونتنياهو

لبنان

الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع
لبنان

الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع

2025-12-24 12:18
100

قال رئيس مجلس النواب نبيه بري في رسالة تهنئةٍ للبنانيين عامةً والمسيحيين خاصةً بالميلاد المجيد: "من المكان الأقرب إلى كنيسة المهد في فلسطين حيث يولد الفرح العظيم مجددًا بوجه فلسطيني دامٍ، من كنيسة القديس مار جاورجيوس في يارون التي قرعت أجراسها هذا العام من فوق ركام حجارتها المدمرة بفعل العدوان "الإسرائيلي" معلنة ميلادًا أزليًا للحياة في مواجهة القتل، والمحبة مقابل الحقد، والحقيقة في وجه الضلال وانتصارًا للإيمان على الشك والفرح على الحزن والأمل على الألم، والوحدة على التشرذم للبنانيين عامة وأبناء الطوائف المسيحية أحر التهاني واطيب الأمنيات".

وأضاف: "هناك ومن كل قرية وبلدة ومدينة حدودية تتهيأ لإحياء هذه المناسبة المجيدة والمباركة في الإنجيل كما في القرآن، نتطلّع بأمل ورجاء بأن يكون الميلاد هذا العام ترجمة عملية أيضا لرسالة ودعوة قداسة البابا لاوون الرابع عشر التي استودعها اللبنانيين خلال زيارته للبنان قبل أيام من الميلاد، فنستولد منهما القيم والتعاليم الميلادية بكل أبعادها، الإيمانية والإنسانية والرسالية والمسلكية في ذواتنا كأفراد وجماعات وطوائف وقوى سياسية نعيش في وطن واحد".

وتابع الرئيس بري: "لكي لا يضل أحدٌ سبيل الوطن والإنسان والإيمان، فلتُفتح القلوب والعقول لسماع صوت السيد المسيح عليه السلام: "فَعَلِمَ يَسُوعُ أَفْكَارَهُمْ، وَقَالَ لَهُمْ: "كُلُّ مَمْلَكَةٍ مُنْقَسِمَةٍ عَلَى ذَاتِهَا تُخْرَبُ، وَكُلُّ مَدِينَةٍ أَوْ بَيْتٍ مُنْقَسِمٍ عَلَى ذَاتِهِ لاَ يَثْبُتُ". (انجيل متى 12: 25)".

وختم: "لا يستوِي حب الله مع كره الانسان، بالمحبة والوحدة ننقذ لبنان ونحميه وطنًا لجميع أبنائه، بذلك نستحق الميلاد".

الكلمات المفتاحية
نبيه بري الميلاد
إقرأ المزيد
المزيد
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
لبنان منذ ساعتين
الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع
الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع
لبنان منذ 4 ساعات
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
حفل توقيع كتاب يوثّق سيرة الشهيد القائد محمد عفيف في رسالات 
لبنان منذ 22 ساعة
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
الشيخ الخطيب يعرض مع الرئيس عون موضوع اختفاء النقيب شكر ويستقبل وفدًا من حزب الله
لبنان منذ 22 ساعة
مقالات مرتبطة
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
لبنان منذ ساعتين
الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع
الرئيس بري: بالمحبة والوحدة نحمي لبنان وطنًا للجميع
لبنان منذ 4 ساعات
قبيسي : الانتخابات النيابية رسالة وحدة في مواجهة الفتنة والعدو
قبيسي : الانتخابات النيابية رسالة وحدة في مواجهة الفتنة والعدو
لبنان منذ 3 أيام
مجلس النواب يُشرِّع رغمًا عن جعجع
مجلس النواب يُشرِّع رغمًا عن جعجع
مقالات مختارة منذ 5 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة