قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" إن الأوضاع ما زالت مزرية والاحتياجات الإنسانية هائلة في ‎غزة رغم وقف إطلاق النار الساري منذ 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وعبر حسابها على منصة "إكس"، أكدت الوكالة أن العائلات تواصل مواجهة معاناة شديدة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدمار واسع النطاق.

وتابعت: "بحسب تقرير صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، يواجه 1.6 مليون شخص مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد".

وأكدت أن طواقم الأونروا ما زالت رغم نزوحها هي أيضًا متواجدة على الأرض، وتعمل في ظروف بالغة الصعوبة لدعم العائلات المتضررة.

