استقبل رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون استقبل وفدًا عراقيًا برئاسة الموفد الخاص لرئيس الوزراء العراقي إحسان العوادي، وضمّ مستشار رئيس الحكومة الدكتور زيدان خلق، والقائمة بالأعمال في السفارة العراقية في بيروت ندى مجوال، وذلك بحضور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير.

وأبدى المسؤولون العراقيون خلال اللقاء اهتمامًا ببدء تنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها في القمة العربية الأخيرة في بغداد لجهة المساهمة في ملف إعادة الإعمار، على أن تكون الخطوة الأولى عبر فتح مكتب في السفارة العراقية في بيروت مخصص لمتابعة هذا الملف.

كما زار الوفد رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، بحضور عضو كتلة التنمية والتحرير النيابية النائب قبلان قبلان والمدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين واستعداد العراق المساعدة في إعادة الإعمار .

وحمّل الرئيس بري الموفد العراقي شكر وتقدير الشعب اللبناني للعراق حكومةً وشعبًا ومرجعيات رشيدة على وقوفهم ودعمهم للبنان في مختلف الظروف، وخاصة في المرحلة الراهنة، لا سيما استعداد العراق للمساهمة في إعادة إعمار ما خلفه العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان.

