أعلن نائب محافظ كرمان للأمن وانفاذ القانون رحمن جلالي عن اعتقال وترحيل ما يقرب من 7000 مهاجر غير شرعي خلال الشهر الماضي، وتفكيك واحدة من أكبر الشبكات التي تنقل المهاجرين غير الشرعيين في المحافظة.

وفي معرض حديثه عن تنفيذ خطة مكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين، قال رحمن جلالي: "تماشيًا مع هذه الخطة، وخلال الشهر الماضي، نُفّذت سلسلة من الإجراءات الاستخباراتية والعملياتية المخطّطة والموجّهة على مستوى المحافظات، مع التركيز على تحديد أماكن تجمع وأنشطة الشبكات العاملة في مجال تقديم الخدمات وتسهيل نقل المهاجرين غير الشرعيين إلى مختلف أنحاء البلاد، والتعامل معها".

وأضاف: "نتيجةً لتنفيذ هذه الإجراءات، تمّ تحديد هوية ما يقارب 7000 مهاجر غير شرعي، واعتقالهم وترحيلهم. وخلال هذه العمليات، تمّ تفكيك إحدى أكبر شبكات تهريب المهاجرين غير الشرعيين في جميع أنحاء البلاد، واعتقال رئيس شبكتها الرئيسية في محافظة كرمان، وهو الآن تحت تصرّف السلطات الأمنية لاستكمال التحقيق".

كما أعرب نائب محافظ كرمان للأمن وانفاذ القانون، عن تقديره لدعم الأهالي، قائلًا: "نرجو من المواطنين الكرام الامتناع التام عن تقديم أي خدمات للمهاجرين غير الشرعيين، بما في ذلك تأجير المحلات التجارية والمنازل والفلل، ونقل بطاقاتهم البنكية وشرائح الاتّصال بهم وسياراتهم، وكذلك توفير أي فرص عمل أو تجارة لهم".



