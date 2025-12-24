كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في ذكرى انطلاقتها.. حماس تؤكد ثباتها على نهج المقاومة وتدعو لوحدة الصف الفلسطيني
في ذكرى انطلاقتها.. حماس تؤكد ثباتها على نهج المقاومة وتدعو لوحدة الصف الفلسطيني

2025-12-24 15:16
في الذكرى الثامنة والثلاثين لانطلاقة حركة حماس، أقامت الحركة نشاطًا مركزيًا في مقبرة الشهداء – بيروت، بحضور حشد من الشخصيات السياسية والحزبية والعلمائية.

وفي كلمةٍ له، أكد ممثل حركة حماس في لبنان؛ أحمد عبد الهادي، أن عملية طوفان الأقصى أعادت القضية الفلسطينية إلى الواجهة، وخلّفت آثارًا إيجابية، كان أبرزها أنها كشفت عن الوجه الإجرامي الحقيقي للكيان الصهيوني، بعد أن كان يروّج لسردية السلام.

ورأى عبد الهادي أنه في يوم تأسيس الحركة، لا بد من شكر كل من ساند ووقف إلى جانبها، وبالأخص دول محور المقاومة التي قدّمت الغالي والنفيس في سبيل القضية الفلسطينية، من لبنان والعراق وإيران واليمن.

وشدد على أن الحركة ستبقى على ثوابتها والتزاماتها تجاه الشعب الفلسطيني، إلى جانب حلفائها في محور المقاومة، داعيًا كل الفصائل والقوى الفلسطينية إلى وحدة الصف، حتى تحقيق النصر الكامل بتحرير جميع الأراضي الفلسطينية.

لبنان حركة المقاومة الإسلامية ـ حماس احمد عبد الهادي
