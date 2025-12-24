أكد رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء (24 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أن قرار نزع السلاح يجب أن يكون عراقيًا ونرفض أن يكون أجنبيًا. مشددًا على أنّ إنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق هو شرط المنظمة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال العامري في تصريح صحفي: إنّ "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية ومن يطالب بحلهِ نقول له احترم نفسك"، موضوع حصر السلاح من الفصائل المسلحة بيد الدولة، هو "قرار عراقي، ونرفض أن يكون أجنبيًا".

وأضاف أنّ "المرجعية تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة، ونحن نؤمن بذلك، وكان شرطنا هو أن يتم ذلك بعد إنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق"، لافتًا إلى أنّ "على التحالف الدولي أن ينهي مهمته في العراق بوضوح".

وأشار العامري إلى أنّ "التحالف الدولي، قال، إنهم "سينهون مهمتهم في أيلول/سبتمبر 2025 ونحن في نهاية السنة، وما زال التحالف الدولي موجودًا، لذا عليهم الالتزام بإنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق".

وشدد على أنّ "مهمتنا هي حصر السلاح بيد الدولة، ولن نقبل بتدخل أي دولة بهذا الأمر، وهي مهمّة القوى السياسية العراقية"، لافتًا إلى أنّ "المرجعية أكدت على هذا الموضوع، وعلى هذه الأساس سيتعاون الجميع مع الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة".

الكلمات المفتاحية