كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي التفوق العسكري النوعي لـ"إسرائيل": التزام قانوني أميركي وتداعياته الإقليمية

عربي ودولي

هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
عربي ودولي

هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي

2025-12-24 17:03
73

أكد رئيس منظمة بدر هادي العامري، اليوم الأربعاء (24 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، أن قرار نزع السلاح يجب أن يكون عراقيًا ونرفض أن يكون أجنبيًا. مشددًا على أنّ إنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق هو شرط المنظمة لحصر السلاح بيد الدولة.

وقال العامري في تصريح صحفي: إنّ "الحشد الشعبي مؤسسة أمنية ومن يطالب بحلهِ نقول له احترم نفسك"، موضوع حصر السلاح من الفصائل المسلحة بيد الدولة، هو "قرار عراقي، ونرفض أن يكون أجنبيًا".

وأضاف أنّ "المرجعية تؤكد على حصر السلاح بيد الدولة، ونحن نؤمن بذلك، وكان شرطنا هو أن يتم ذلك بعد إنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق"، لافتًا إلى أنّ "على التحالف الدولي أن ينهي مهمته في العراق بوضوح".

وأشار العامري إلى أنّ "التحالف الدولي، قال، إنهم "سينهون مهمتهم في أيلول/سبتمبر 2025 ونحن في نهاية السنة، وما زال التحالف الدولي موجودًا، لذا عليهم الالتزام بإنهاء مهمّة التحالف الدولي في العراق".

وشدد على أنّ "مهمتنا هي حصر السلاح بيد الدولة، ولن نقبل بتدخل أي دولة بهذا الأمر، وهي مهمّة القوى السياسية العراقية"، لافتًا إلى أنّ "المرجعية أكدت على هذا الموضوع، وعلى هذه الأساس سيتعاون الجميع مع الحكومة في حصر السلاح بيد الدولة".

الكلمات المفتاحية
العراق المقاومة هادي العامري
إقرأ المزيد
المزيد
رئيس الوزراء المجري: الاتحاد الأوروبي على شفا الانهيار
رئيس الوزراء المجري: الاتحاد الأوروبي على شفا الانهيار
عربي ودولي منذ 31 دقيقة
الذهب والفضة يسجّلان مستويات قياسية جديدة
الذهب والفضة يسجّلان مستويات قياسية جديدة
عربي ودولي منذ ساعة
هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد
بلجيكا تنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا ضد "إسرائيل" في محكمة العدل الدولية
عربي ودولي منذ 8 ساعات
مقالات مرتبطة
هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
عربي ودولي منذ 3 ساعات
"الوفاء للمقاومة" تتحفظ على مشروع "الفجوة الماليّة": ينطوي على العديد من الألغام
لبنان منذ 3 ساعات
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
لبنان منذ 6 ساعات
المقاومة العراقية : لن نسلّم سلاحنا
المقاومة العراقية : لن نسلّم سلاحنا
عربي ودولي منذ يومين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة