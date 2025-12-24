كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
إيران

عراقتشي: مدّ اليد للدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات
إيران

عراقتشي: مدّ اليد للدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات

2025-12-24 18:42
سخر وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقتشي من تصريحات مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في اجتماع مجلس الأمن الدولي، حول تعريفها للدبلوماسية، قائلًا: "إن التعريف الجديد الذي قدمته الولايات المتحدة للدبلوماسية هو أننا مستعدون لمفاوضات ذات مغزى، لكن انسوا حقوقكم المعترف بها دوليًا!".

وأضاف عراقتشي في منشور له على حسابه عبر منصة "إكس"، اليوم الأربعاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2025)، ردًا على مزاعم المندوبة الأميركية في مجلس الأمن بشأن المفاوضات: أنّ "هذا إملاء وليس مفاوضات، فما بالك أن يعدّ مفاوضات ذات مغزى!".

وتابع عراقتشي: "لقد كان العالم يشهد عندما كنا في خضم المفاوضات قبل أن تقرر الولايات المتحدة إطلاق النار على شعبنا وهدم الدبلوماسية، ونحن [في المقابل] قمنا بما كنا نفعله على الدوام، حيث سحقنا الذين هاجمونا وجعلناهم يندمون على فعلتهم".

وقال وزير الخارجية الإيرانية: "إنّ مدّ اليد للدبلوماسية لا يعني إرسال القاذفات، ثم محاولة تلميع فشلهم على أنه نجاح! بدلًا من محاولات تضليل العالم يجب الالتزام بالدبلوماسية الحقيقية والشريفة".

يُذكر أنّ مندوبة أميركا لدى مجلس الامن الدولي، ادعت في كلمتها خلال اجتماع المجلس اليوم لمناقشة القرار 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، أنّ "إدارة ترامب مستعدة لإجراء مفاوضات مباشرة وذات مغزى مع إيران"، لكنها شرطت ذلك بعدم حدوث أي تخصيب نووي على الأراضي الإيرانية.

الولايات المتحدة الأميركية الجمهورية الاسلامية في إيران مجلس الامن عباس عراقتشي
