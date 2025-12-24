تجاوز الذهب مستوى 4500 دولار للأونصة اليوم الأربعاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2025)، للمرة الأولى على الإطلاق، كذلك ارتفعت الفضة والبلاتين إلى مستويات قياسية، بحسب وكالة "رويترز".

صباحًا، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر شباط المقبل بنسبة 0.42% لتصل إلى 4524.40 دولارًا للأونصة، فيما صعدت العقود الفورية بنسبة 0.36% إلى 4500.46 دولار للأونصة.

وجاء صعود الذهب مدفوعًا بزيادة الطلب على الملاذ الآمن، وتوقعات بمواصلة خفض أسعار الفائدة العام المقبل.

يُذكر أن الذهب حقق ارتفاعًا قويًا في 2025؛ إذ صعد ‍72% حتى الآن مسجلًا مستويات قياسية أكثر من ‍مرة.

كذلك، ارتفعت الفضة بنسبة 3.8% لتصل إلى 72.35 دولارًا للأونصة، ومنذ بداية ⁠العام صعدت الفضة بنسبة 149% متفوقة بفارق كبير عن الذهب، مدفوعة بعجز هيكلي وإدراجها في قائمة المعادن الحرجة في أميركا وقوة الطلب الصناعي.

الكلمات المفتاحية