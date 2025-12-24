كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

العلامة الخطيب ينعى الشيخ رضا مهدي

2025-12-24 19:54
84

نعى نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى؛ سماحة الشيخ علي الخطيب إلى اللبنانيين فضيلة العلّامةَ الشيخَ رضا محمود مهديّ الذي قضى معظم عمره الشريف في الجهاد والتدريس وتبليغ الأحكام الشرعية ونشر العقيدة الإسلامية، فكان مثال العالم الرسالي الملتزم قضايا أمته ووطنه وخدمة شعبه ومجتمعه.

وسأل الشيخ الخطيب في بيان النعي الله تعالى، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه الفسيح من جناته ويلهم عائلته ومحبيه جميل الصبر والسلوان.

ويوارى جثمان الشيخ الفقيد في الثرى عند الساعة الثانية من بعد ظهر غد الخميس في بلدتِه خرطوم.

مشاركة