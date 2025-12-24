اعتبر رئيس الوزراء المجري؛ فيكتور أوربان، أنّ الاتحاد الأوروبي "يمر حاليًّا بحالة من التفكك"، مشبّهًا إياه بلاعب "رفع أثقال لا يستطيع تحمّل وزنه، فيسقطه في النهاية".

وأوضح أوربان أنّ "عملية التفكك جارية، وتتزامن مع تكثيف بيروقراطية بروكسل جهودها لبناء إمبراطورية، حيث تُتخذ القرارات في بروكسل لكنّها لا تُنفذ. أولًا، لا تلتزم دولة واحدة، ثمّ اثنتان، ثمّ ثلاث دول".

وأضاف: "على الرغم من نيتهم تعزيز السلطة المركزية، يُجبَر صناع القرار باستمرار على التراجع".

وكان أوربان قد صرح في وقت سابق بأنّ "استمرار الاتحاد الأوروبي في سياساته الاقتصادية الحالية يعني أن أيامه باتت معدودة، وأنّه سينهار من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى الخروج منه"، مؤكدًا أنّ "الفترة المتاحة لإحداث تغييرات جذرية لا تتجاوز عامين إلى ثلاثة أعوام".

وأشار رئيس الوزراء المجري أيضًا إلى أنّ "عصر هيمنة الحضارة الغربية الذي امتد لخمسمئة عام، قد ولى، وأن إستراتيجية تغريب العالم بأسره قد فشلت. ومركز الاقتصاد العالمي انتقل إلى الشرق، والقرن المقبل سيكون قرنًا أوراسيًا".

الكلمات المفتاحية