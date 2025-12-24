أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسين الحاج حسن، الاستمرار في التحرك الضاغط والمنسَّق مع المسؤولين اللبنانيين وصولًا إلى إجبار العدو الصهيوني على إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين اللبنانيين المحتجزين في سجون العدو.

جاء ذلك في تصريح أدلى به الحاج حسن لموقع "العهد" الإخباري، على هامش جولة قام بها على رأس وفدٍ اليوم الأربعاء (24 كانون الأول/ديسمبر 2025)، شملت منازلَ كلٍّ من الأسرى: علي عساف في بئر حسن، وعلي يونس في العمروسية، وحسين كركي في حارة حريك، حيث جرى الاطمئنان إلى أوضاعهم، ووضعِهم في أجواء التحركات باتجاه المسؤولين اللبنانيين، بغية متابعة قضية أبنائهم الأسرى.

وأظهرَ أهالي الأسرى خلال هذه اللقاءات صلابةً قويةً ورباطةَ جأشٍ وعزيمةً صلبة.

وفي حديثه لـ"العهد" قال الحاج حسن: "جئنا إلى منازل عوائل أسرانا في سجون الاحتلال لنمدهم بالعزيمة، فإذا بنا نستمد العزيمة منهم، وأضاف: وضعناهم في أجواء المتابعة السياسية لملفهم، مشيرًا إلى أن هذه الزيارة هي البداية لزيارات أخرى تشمل جميع عائلات الأسرى، بغرض التواصل معهم والاستمرار وإياهم في التحرك الضاغط والمنسَّق مع المسؤولين اللبنانيين لإجبار العدو أولًا على السماح للصليب الأحمر الدولي بزيارتهم والاطمئنان إلى أوضاعهم وتقصّي أخبارهم، ومن ثم الوصول إلى إطلاق سراحهم في أقرب وقت ممكن وعودتهم إلى ذويهم.

وتابع: "إننا بدأنا جولتنا السياسية بلقاء رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وسنستكمل هذه الجولة بزيارة رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام وعدد من الوزراء واللجان النيابية ومرجعيات حقوقية وسياسية وإعلامية ودبلوماسية، وسنزور الصليب الأحمر الدولي أيضًا".

وأضاف الحاج حسن: "سنقوم بكل التحركات اللازمة من أجل تحقيق هدفين: الأول، الاطمئنان إلى وضع الأسرى، والهدف الآخر المباشر هو إطلاق سراحهم".

من جهتها أخت الأسير الجريح حسين كركي؛ فاطمة كركي، قالت لـ"العهد": "هذه الزيارة تشكل الدعمَ المعنوي في ظل الصمت المحلي والدولي" مشيرة إلى أنّ شعار المقاومة دائمًا هو ما أطلقه سيد شهداء الأمة بأننا "قوم لا نترك أسرانا في السجون".

وتابعت: "عندما التقينا رئيس الجمهورية جوزاف عون، وهو أب للجميع، كان مطلبنا واضحًا وهو تفعيل قضية الأسرى في سجون العدو باعتباره يمثل الأب لهذا البلد وعليه التعاطي مع هؤلاء الأسرى كأولاد له والضغط في المحافل الدولية لإطلاق سراحهم"، مشيرة إلى أنّ "رئيس الجمهورية وعد بأن تكون هذه القضية في أولوياته".

وفي ختام الجولة جرى توزيع دروع تكريمية على عوائل الأسرى، وشكر الأهالي الوفدَ على زيارته مؤكدين أنّ معاناة أبنائهم في سجون العدو هي جزء لا يتجزأ من صمود بيئة المقاومة التي كسرت إرادة العدو.

