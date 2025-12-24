تمكّنت طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، اليوم الأربعاء 24 كانون الأول/ديسمبر 2025، من انتشال جثامين 14 شهيدًا من تحت أنقاض منزل مدمر في منطقة السطر الغربي شمال غرب مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزّة، جراء القصف "الإسرائيلي".

وأفاد الدفاع المدني في بيان أن طواقمه نقلت جثامين الشهداء الـ14 من موقع القصف وسلّمتها إلى الجهات المختصة والطب الشرعي، قبل مواراتها في الثرى في المقابر الرسمية.

ويأتي هذا الانتشال في ظل استمرار تداعيات العدوان "الإسرائيلي" المتواصل على قطاع غزّة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي شمل حرب الإبادة الجماعية والتجويع والتدمير والتهجير والاعتقال، بدعم أميركي وأوروبي، في ظل تجاهل للنداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقفه.

وخلفت حرب الإبادة أكثر من 242 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومئات آلاف النازحين، فضلًا عن مجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال، ودمار واسع طاول معظم مدن ومناطق قطاع غزة.

وفي الوقت نفسه، تواصل قوات الاحتلال "الإسرائيلي" اعتداءاتها بصورة يومية في خرق مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، من خلال القصف الجوي والبري وإطلاق النار ونسف المنازل في مختلف مناطق قطاع غزّة.

الكلمات المفتاحية