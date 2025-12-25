كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
لبنان

لبنان

2025-12-25 08:31
يواصل العدوّ "الإسرائيلي" اعتداءاته على لبنان في خرقٍ سافر للسيادة اللبنانية. وفي هذا السياق، أفادت قناة "المنار" في الجنوب بأن قوّة "إسرائيلية" توغّلت فجر اليوم الخميس (25 كانون الأول/ديسمبر 2025) إلى الحارة التحتا، في محيط البلدية وسط بلدة كفر كلا، حيث نفّذت عملية تفجير كبيرة استهدفت أحد المباني.

وفي سياق متصل، تعرّضت بلدة حولا فجر اليوم لاعتداءات جوية، إذ ألقت محلقات "إسرائيلية" قنابل متفجرة على البلدة، ما أدّى إلى تضرّر حفّارة وعدد من السيارات.

كما نفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، غارة جوية استهدفت مركبة في منطقة حوش السيد علي في قضاء الهرمل، البقاع الشمالي.

