فلسطين

شهيدٌ واعتداءات متواصلة في غزّة في اليوم الـ 76 لوقف إطلاق النار
شهيدٌ واعتداءات متواصلة في غزّة في اليوم الـ 76 لوقف إطلاق النار

2025-12-25 08:54
في اليوم الـ76 من اتفاق وقف الحرب، واصل الجيش "الإسرائيلي" خرق اتفاق وقف إطلاق النار في مختلف مناطق قطاع غزّة. وأعلنت مصادر طبية استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين برصاص الجيش "الإسرائيلي" في جباليا شمالي القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي السياق نفسه، أطلقت زوارق حربية "إسرائيلية" نيرانها باتّجاه مراكب الصيادين قبالة شواطئ بحر مدينة غزّة، بالتزامن مع قصف مدفعي وعمليات نسف طالت مباني المواطنين شرقي المدينة.

وفي جنوب القطاع، نفذت طائرات حربية "إسرائيلية" غارات على مدينتي خان يونس ورفح، في ما أقدم الجيش "الإسرائيلي" على نسف مبانٍ سكنية شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزّة، وأطلقت الآليات "الإسرائيلية" النار بشكل مكثف جنوب شرق المدينة.

ومنذ دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، بلغ إجمالي عدد الشهداء 406، والمصابين 1118، فيما جرى انتشال 653 شهيدًا. كما ارتفعت حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,942 شهيدًا و171,195 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

