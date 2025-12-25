كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي غالبية قوات الاحتياط في كيان العدو لن تلبّي أوامر الاستدعاء الجديدة

عربي ودولي

عربي ودولي

على جسر الموصل القديم .. ذكريات لأجيال متعاقبة

2025-12-25 10:39
52
ماجد الشبكي - مراسل
45 مقالاً

منذ عقودٍ طويلة، شكّل نهر دجلة شريان الحياة لمدينة الموصل، وشاهدًا حيًّا على تحوّلاتها الاجتماعية والثقافية. وعلى ضفافه، يقف جسر الموصل القديم كأحد أبرز معالم المدينة، حاملًا في تفاصيله ذكريات وقصص أجيالٍ متعاقبة.

ومع ارتفاع منسوب مياه نهر دجلة، يتحوّل الجسر العريق إلى لوحةٍ نابضة بالحياة؛ حيث يجتمع الأهالي في مشهدٍ إنساني دافئ لإطعام النوارس التي تحلّق فوق المياه. كبار السن يرتادون الجسر بانتظام، يجلسون بهدوء، يتبادلون الأحاديث، ويستعيدون ذكريات الماضي وهم يطعمون النوارس، في مشهدٍ يبعث على السكينة ويجسّد روح المدينة وعمق ارتباط أهلها بالنهر.

الكلمات المفتاحية
العراق
إقرأ المزيد
المزيد
وساطة روسية بين سورية والعدو والهدف: اتفاق أمني
وساطة روسية بين سورية والعدو والهدف: اتفاق أمني
عربي ودولي منذ ساعة
العراق: مواقف ترفض التطبيع مع العدو بشكل قاطع
العراق: مواقف ترفض التطبيع مع العدو بشكل قاطع
عربي ودولي منذ ساعتين
على جسر الموصل القديم .. ذكريات لأجيال متعاقبة
على جسر الموصل القديم .. ذكريات لأجيال متعاقبة
عربي ودولي منذ ساعتين
تقرير حقوقي يحذّر: 2025 العام الأخطر على الـ
تقرير حقوقي يحذّر: 2025 العام الأخطر على الـ"أونروا" والوكالة على شفير الانهيار
عربي ودولي منذ 14 ساعة
مقالات مرتبطة
العراق: مواقف ترفض التطبيع مع العدو بشكل قاطع
العراق: مواقف ترفض التطبيع مع العدو بشكل قاطع
عربي ودولي منذ ساعتين
على جسر الموصل القديم .. ذكريات لأجيال متعاقبة
على جسر الموصل القديم .. ذكريات لأجيال متعاقبة
عربي ودولي منذ ساعتين
هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
هادي العامري: قرار حصر السلاح مرتبط بإنهاء مهمّة التحالف الدولي
عربي ودولي منذ 20 ساعة
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
الرئيسان عون وبري يبحثان مع وفد عراقي تنفيذ التزامات قمة بغداد لإعمار لبنان
لبنان منذ 23 ساعة
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة