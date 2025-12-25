قال رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: "أعايد جميع اللبنانيين، وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة، دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف. هناك جرح ينزف في الجنوب، وإن شاء الله بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام".

وتابع الرئيس عون: "أنا والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

وأضاف: "الاتّصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب، وأقول لكم إنّ شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية إن شاء الله".

