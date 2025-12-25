كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وساطة روسية بين سورية والعدو والهدف: اتفاق أمني

لبنان

الرئيس عون: الاتصالات لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب
لبنان

الرئيس عون: الاتصالات لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب

2025-12-25 11:39
51

قال رئيس الجمهورية، العماد جوزاف عون، بعد لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي: "أعايد جميع اللبنانيين، وإن شاء الله العام المقبل نشهد ولادة لبنان الجديد ودولة المحاسبة، دولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف. هناك جرح ينزف في الجنوب، وإن شاء الله بولادة لبنان الجديد ننتهي من الحروب ونعيش السلام".

وتابع الرئيس عون: "أنا والرئيس نبيه بري والرئيس نواف سلام مصممون على إجراء الانتخابات في موعدها، وهو استحقاق دستوري يجب أن ينفذ في وقته".

وأضاف: "الاتّصالات الدبلوماسية لم تتوقف من أجل إبعاد شبح الحرب، وأقول لكم إنّ شبح الحرب تم إبعاده عن لبنان، والأمور ستذهب نحو الإيجابية إن شاء الله".

الكلمات المفتاحية
الاعتداءات الصهيونية على لبنان الميلاد جوزاف عون
إقرأ المزيد
المزيد
لبنان يحتفل بعيد الميلاد المجيد
لبنان يحتفل بعيد الميلاد المجيد
لبنان منذ 25 دقيقة
فضل الله: حماية أرواح الناس هي الهمّ الأساسي لحزب الله
فضل الله: حماية أرواح الناس هي الهمّ الأساسي لحزب الله
لبنان منذ 38 دقيقة
الرئيس عون: الاتصالات لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب
الرئيس عون: الاتصالات لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب
لبنان منذ ساعة
اللواء إبراهيم: استهداف العدو لأجهزة الدولة اللبنانية دليلٌ على موقعها الوطني
اللواء إبراهيم: استهداف العدو لأجهزة الدولة اللبنانية دليلٌ على موقعها الوطني
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
لبنان يحتفل بعيد الميلاد المجيد
لبنان يحتفل بعيد الميلاد المجيد
لبنان منذ 25 دقيقة
الرئيس عون: الاتصالات لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب
الرئيس عون: الاتصالات لم تتوقّف لإبعاد شبح الحرب
لبنان منذ ساعة
اللواء إبراهيم: استهداف العدو لأجهزة الدولة اللبنانية دليلٌ على موقعها الوطني
اللواء إبراهيم: استهداف العدو لأجهزة الدولة اللبنانية دليلٌ على موقعها الوطني
لبنان منذ ساعتين
قداس الميلاد في غزّة وبيت لحم.. رسالة صمود في وجه الحرب
قداس الميلاد في غزّة وبيت لحم.. رسالة صمود في وجه الحرب "الإسرائيلية"
فلسطين منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة