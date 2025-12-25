كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وساطة روسية بين سورية والعدو والهدف: اتفاق أمني
2025-12-25 11:43
كشفت هيئة البث العامة "الإسرائيلية" أن روسيا تتوسط سرًا بين "إسرائيل" وسورية بهدف التوصل إلى اتفاق أمني بين الجانبيْن، وذلك بموافقة أميركية. 

الهيئة نقلت عن مصادر خاصة بها أنّ أذربيجان تقود حتّى الآن الاجتماعات والمحادثات، بما يشمل زيارات المسؤولين رفيعي المستوى إلى العاصمة باكو.

ووفقًا لمصدر أمني صهيوني، تعمل موسكو ودمشق على تعزيز العلاقات بينهما. 

وأشار المصدر إلى أنّ روسيا معنية بإعادة جنود الجيش إلى جنوب سورية، كما كان الوضع قبل سقوط نظام بشار الأسد، وأضاف أن "إسرائيل" تفضّل السماح بوجود روسي في المنطقة، بما يقلّص محاولة تركيا لترسيخ وجودها والتمركز في جنوب سورية.

المصدر تحدّث عن وجود فجوات قائمة رغم الوساطة الروسية، إلّا أنّه تم إحراز بعض التقدم في الأسابيع الأخيرة.

ويُذكر أنّ روسيا نقلت في الشهر الماضي الجنود والمعدات إلى منطقة اللاذقية، بعد أن كان ذلك النشاط قد تقلص عقب سقوط نظام بشار الأسد، فيما عاد الآن إلى مستوى عالٍ من العمل الروسي.

