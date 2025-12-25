قال المراسل العسكري في إذاعة جيش الاحتلال دورون كدوش إن قيادة الجبهة الداخلية ستُعدّل مواصفة بناء الغرف المحصّنة استنادًا إلى دروس المعركة وإصابات الصواريخ القادمة من إيران، وذلك بعد مرور نصف عام على الحرب "الإسرائيلية" على إيران.

بحسب كدوش، خلال الأشهر القريبة ستنشر قيادة الجبهة الداخلية مواصفة جديدة لبناء الغرف المحصّنة، ومن أبرز التغييرات إلزام أبواب الغرفة المحصّنة بمؤشّر واضح يبيّن إن كان الباب مُقفَلًا أم لا، بعلامة حمراء/خضراء، وهذا جاء كدرس من حوادث حاول فيها "إسرائيليون" إقفال أبواب الغرف المحصّنة، لكن الأبواب لم تُقفَل بالكامل، فانخلعت بفعل قوة موجة الانفجار.

ولفت إلى أنّ من التغييرات أيضًا: السماح بزيادة سماكة الجدران الداخلية للغرفة المحصّنة. فمن فحص مواقع إصابات الصواريخ الإيرانية تبيّن أنه عند إصابة صاروخ لمبنى، يتصرف الجدار الداخلي كأنه جدار خارجي، ولذلك يلزم تعزيز سماكته أيضًا".



