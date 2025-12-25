أكد البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ في عظة قداس ​عيد الميلاد​ في بكركي أن "عيد الميلاد هو عيد السلام، فالطفل المولود هو أمير السلام"، لافتًا إلى أنه "يوم المصالحة والبداية لأن الله لا يغلق باب الرجاء أبدًا".

وشدد الراعي على أن "عيد الميلاد هو يوم البداية الجدية نقول فيه كفى حروبًا وانقسامات"، وهو "يوم نرفع فيه رؤوسنا ونقول نعم يمكن ل​لبنان​ أن يقوم ويشفى وأن يكون وطن السلام".

وفي حضور رئيس الجمهورية، لفت البطريرك الراعي إلى أنه "في هذا العيد وبحضور الرئيس عون نرفع صلاة صادقة من أجل لبنان أن يكون هذا الميلاد مرحلة جديدة ترنم فيه الثقة وتستعاد فيها هيبة الدولة وتصان فيها المؤسسات ويعاد الاعتبار للدستور والقانون والقيم"، مؤكدًا أن "لبنان لا يبنى بالكلمات وحدها بل بالأفعال الشجاعة".

وأشار الراعي الى أن "ميلاد يسوع يذكرنا بأن القوة الحقيقية في المصالحة وليست في الانقسام بل في الوحدة"، مضيفًا أن "هذا الوطن بتنوعه مدعو اليوم ليكون وطن العيش معًا لا العيش ضد بعضنا البعض، وطن الشراكة والرجاء".

وختم :"فليكن عيد الميلاد هذا العام عيد التزام وطني جديد وعيد سلام يزرع في القلوب، عيد محبة ورجاء يترجم"، مؤكدًا أنه "بميلاد المسيح نصلي أن يولد لبنان من جديد أكثر عدالة ووحدة ووفاء لرسالته".

صيدا

كذلك احتفل المسيحيون في مدينة صيدا وقرى شرقها بعيد ميلاد السيد المسيح، حيث أقيمت القداديس في كنائس المنطقة، بمشاركة نواب وفاعليات وشخصيات سياسية وحزبية وشعبية.

وركّز المطارنة والكهنة في عظاتهم وكلماتهم على المعاني الإنسانية لعيد الميلاد، وتناولوا الأوضاع السياسية التي يمر بها لبنان والمنطقة، مستنكرين استمرار الاعتداءات "الإسرائيلية" على لبنان، ومطالبين برص الصفوف لمواجهة المخاطر التي تهدد الوطن.

وكان الجيش اللبناني قد سيّر دوريات في صيدا وقرى شرقها لحفظ الأمن خلال الاحتفال بعيد الميلاد.

بعلبك والبقاع الشمالي

كما أحيت كنائس بعلبك والبقاع الشمالي احتفالات ميلاد السيد المسيح، حيث أقيمت قداديس منتصف الليل والصباح.

وترأس راعي أبرشية بعلبك المارونية المطران حنا رحمة قداس منتصف الليل في كنيسة القديسين بولس وباخوس في عيناتا الأرز.

وألقى المطران رحمة عظة شدد فيها على التقيد بتعاليم السيد المسيح، مشيرًا إلى أن خلاص العالم يبدأ من نقاوة القلب، ومن القلوب الطيبة والطاهرة.

وقال: "في هذا العيد علينا أن نسأل أين وُلد يسوع؟ العيد هو بأن نجعل من السيد المسيح موقعًا في قلوبنا، ولنفتح له القلوب كي يحوّلها إلى سلام وملكوت".

وختم بالقول: "المجد لله في العلى، وعلى الأرض السلام لجميع البشر، آمين".

