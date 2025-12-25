شهد ريف القنيطرة تصعيدًا خطيرًا يوم أمس الأربعاء، مع تسجيل انتهاك جديد من القوات "الإسرائيلية"، تمثّل بإطلاق النار على أطفال ونساء خلال جمعهم ثمار الفطر في قرية "العشة" بريف القنيطرة الجنوبي، بحسب ما وثّقه "المرصد السوري لحقوق الإنسان".

وفي سياق الانتهاكات المتواصلة في الجنوب السوري، ذكر المرصد أن دورية للاحتلال مؤلفة من خمس سيارات عسكرية توغلت صباح اليوم الخميس باتجاه تل المهير، قرب أطراف قرية الرفيد في ريف القنيطرة الجنوبي.

كما نفذت دورية أخرى للاحتلال توغلًا مُنفصلًا في قريتي عين العبد وعين زيوان، قبل أن تنسحب باتجاه قاعدة التل الأحمر الغربي في قرية كودنة بريف القنيطرة الأوسط.

يأتي ذلك وسط استمرار التوتر الأمني جنوب غرب سورية، في ظل تحركات عسكرية متكررة وصمت الجهات الحكومية حيال هذه التوغلات.



الكلمات المفتاحية