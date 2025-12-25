كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
عربي ودولي

في أول قداس ميلادي له.. بابا الفاتيكان يتحدّث عن أحوال غزة
عربي ودولي

في أول قداس ميلادي له.. بابا الفاتيكان يتحدّث عن أحوال غزة

2025-12-25 14:14
وجّه بابا الفاتيكان ليون الرابع عشر رسالته الخاصة بعيد الميلاد إلى مدينة روما والعالم، فدعا إلى فتح القلوب للسلام الإلهي، وإلى الإصغاء لنداء السلام الذي "يرتفع من كل أرض ويصل إلى قلب الله"، واستشهد بكلمات شاعر وصف فيها السلام بأنه "ليس مجرد وقف لإطلاق النار، ولا مشهد الذئب مع الحمل، بل كهدوء القلب حين ينطفئ الصخب... يأتي مثل الأزهار البرية، لأن الحقل في حاجة إليه".

وخلال قداس عيد الميلاد الذي يترأسه للمرة الأولى منذ انتخابه، ندد البابا ليون الرابع عشر بـ"عبثية" الحروب و"الجروح المفتوحة" التي تخلفها.

وأكد أن "فتح القلوب للمحتاجين والمتألمين هو في جوهره فتحٌ للطفل يسوع، الذي يستقبلنا بذراعيه المفتوحتين".

وأضاف "لا نسمحنَّ بأن تغلبنا اللامبالاة تجاه الذين يتألمون، لأن الله ليس لا مباليًا ببؤسنا. باتخاذه الطبيعة البشرية، حمل يسوع ضعفنا على عاتقه، وتماهى مع كل واحد منا: مع من لا يملك شيئًا وفقد كل شيء، كأهل غزة؛ ومع من يفتك بهم الجوع والفقر، كشعب اليمن؛ ومع الذين يفرّون من أرضهم بحثًا عن مستقبل في مكان آخر، كالعديد من اللاجئين والمهاجرين الذين يعبرون البحر الأبيض المتوسط أو يجوبون القارة الأميركية؛ ومع الذين فقدوا عملهم أو يبحثون عن عمل، كالشباب الذين يكافحون للحصول على وظيفة؛ ومع الذين يُستغلّون، كالكثير من العاملين الذين يتقاضون أجوراً زهيدة؛ ومع القابعين في السجون في ظروف غير إنسانية".
 

