يواصل العدوّ "الإسرائيلي" اعتداءاته على لبنان في خرقٍ سافر للسيادة اللبنانية، وفي آخرها استشهاد شخصين في غارة من مُسيّرة "إسرائيلية" استهدفت مركبة على مفرق الناصرية - حوش السيد علي شمال الهرمل.

وكانت قد توغّلت قوّة "إسرائيلية" فجر اليوم الخميس (25 كانون الأول/ديسمبر 2025) إلى الحارة التحتا، في محيط البلدية وسط بلدة كفر كلا، حيث نفّذت عملية تفجير كبيرة استهدفت أحد المباني.

وأغارت مُسيّرة للعدو الصهيوني على سيارة بيك أب، بين بلدتي صفد البطيخ ومجدل سلم في الجنوب، ما أدى إلى ارتقاء شهيد وتدمير السيارة.

وفي سياق الاعتداءات والخروقات الصهيونية، يواصل طيران العدو المُسيّر خرقه للأجواء اللبنانية بصورة متواصلة منذ صباح اليوم مركزًا تحليقه على أجواء العاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت على مستوى منخفض جدًا.

كما تحلّق عدة مسيرات "إسرائيلية" بصورة متواصلة فوق أجواء عدد من البلدات الجنوبية والبقاع الغربي.

كذلك، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام"، بأن سربًا من الطائرات الصهيونية الحربية، يتألف من 8 طائرات حلّق في أجواء مدينة بعلبك وقرى القضاء على علو مرتفع، ومن ثم انكفأ باتجاه الجنوب الشرقي لجهة السلسلة الشرقية.

وفي سياق متصل، تعرّضت بلدة حولا فجر اليوم لاعتداءات جوية، إذ ألقت محلّقات "إسرائيلية" قنابل متفجرة على البلدة، ما أدّى إلى تضرّر حفّارة وعدد من السيارات.

في غضون ذلك إستشهد المفتش المؤهل أول في الأمن العام علاء كامل شحادة ابن بلدة مزبود في اقليم الخروب، متأثرًا بالجروح التي كان أصيب بها الاسبوع الماضي في استهداف مسيرة "إسرائيلية" لسيارة بيك آب على طريق عام إقليم الخروب في بلدة سبلين - قضاء الشوف، حيث صودف مروره أثناء الغارة.

الكلمات المفتاحية