كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه

لبنان

لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي
لبنان

لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي

2025-12-25 14:48
44

نعت لجنة دعم المقاومة في فلسطين، باسم رئيسها وأعضائها، ممثل هيئة علماء جبل عامل، العلامة الراحل سماحة الشيخ رضا مهدي، الذي وافاه الأجل بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت اللجنة في بيان نعي إن الشيخ مهدي كان أحد أركانها وأحد مؤسسيها، وقد أمضى عقودًا في ميادين العلم والجهاد وخدمة المجاهدين والمرابطين على ثغور المقاومة الإسلامية، حيث شكّل لهم سندًا ومرجعًا في الإرشاد والتوجيه.

وأضاف البيان أن الراحل حمل قضية فلسطين وأسرى وشهداء الشعب الفلسطيني في فكره ولسانه وقلبه، وكانت قضايا غزة والقدس والضفة الغربية والمسجد الأقصى حاضرة في مشاركاته داخل المنتديات المحلية والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية في الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن الشيخ مهدي جال في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ودافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بحرب التجويع والإبادة التي نفذها العدو خلال معركة طوفان الأقصى.

وختمت اللجنة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلة الله أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

الكلمات المفتاحية
لبنان فلسطين المحتلة
إقرأ المزيد
المزيد
حزب الله ينعى العالم المجاهد الشيخ رضا مهدي 
حزب الله ينعى العالم المجاهد الشيخ رضا مهدي 
لبنان منذ 55 دقيقة
لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه
لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه
لبنان منذ ساعة
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي
لبنان منذ ساعتين
3 شهداء جراء غارات
3 شهداء جراء غارات "إسرائيلية" على حوش السيد علي والجميجمة
لبنان منذ ساعتين
مقالات مرتبطة
حزب الله ينعى العالم المجاهد الشيخ رضا مهدي 
حزب الله ينعى العالم المجاهد الشيخ رضا مهدي 
لبنان منذ 55 دقيقة
تعذيب وتهديد.. هذا ما فعله الاحتلال بشقيق الطفل الشهيد محمد الدرة!
تعذيب وتهديد.. هذا ما فعله الاحتلال بشقيق الطفل الشهيد محمد الدرة!
فلسطين منذ ساعة
لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه
لماذا انتقلت أميركا من نزع سلاح حزب الله إلى احتوائه
لبنان منذ ساعة
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي
لجنة دعم المقاومة في فلسطين تنعى العلامة الراحل الشيخ رضا مهدي
لبنان منذ ساعتين
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة