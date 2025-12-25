نعت لجنة دعم المقاومة في فلسطين، باسم رئيسها وأعضائها، ممثل هيئة علماء جبل عامل، العلامة الراحل سماحة الشيخ رضا مهدي، الذي وافاه الأجل بعد معاناة طويلة مع المرض.

وقالت اللجنة في بيان نعي إن الشيخ مهدي كان أحد أركانها وأحد مؤسسيها، وقد أمضى عقودًا في ميادين العلم والجهاد وخدمة المجاهدين والمرابطين على ثغور المقاومة الإسلامية، حيث شكّل لهم سندًا ومرجعًا في الإرشاد والتوجيه.



وأضاف البيان أن الراحل حمل قضية فلسطين وأسرى وشهداء الشعب الفلسطيني في فكره ولسانه وقلبه، وكانت قضايا غزة والقدس والضفة الغربية والمسجد الأقصى حاضرة في مشاركاته داخل المنتديات المحلية والمؤتمرات والمحافل الإقليمية والدولية في الدول العربية والإسلامية.

وأشار إلى أن الشيخ مهدي جال في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، ودافع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة ما وصفه بحرب التجويع والإبادة التي نفذها العدو خلال معركة طوفان الأقصى.

وختمت اللجنة بيانها بالدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة، سائلة الله أن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم عائلته وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

