نعى حزب الله إلى الأمة الإسلامية وإلى الحوزات العلمية وعلمائها، "رحيل العالم ‏المجاهد، سماحة الشيخ رضا مهدي (رضوان الله عليه)، الذي انتقل بروح مطمئنة إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة ‏بالعلم والجهاد".‏

ولفت حزب الله في بيان إلى أن الراحل "كان من العلماء الكبار الذين مزجوا الفقه بالجهاد والمقاومة، فكان حاضرًا في ميادين المقاومة منذ ‏الطلقة الأولى، صادحًا بكلمة الحق في وجه الاحتلال "الإسرائيلي"، وسندًا كبيرًا لخيار المقاومة، وناصرًا لقضايا الأمة ‏وللمستضعفين من فلسطين إلى إيران والعراق وسورية واليمن حتى آخر لحظة من حياته المباركة".‏

وأضاف البيان: "لقد تتلمذ العالم الفاضل على أيدي كبار المراجع ونهل من فيوضات علمهم، فدرس مرحلة بحث الخارج في النجف ‏الأشرف عند آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وآية الله العظمى السيد أحمد المستنبط، وكان من تلامذة ‏السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وأسهم بدور تأسيسي فاعل في هيئة علماء جبل عامل وتجمع العلماء المسلمين، ‏فكان بعلمه وفكره وفقهه الواسع مدرسة ومربيًا لأجيال من العلماء والمجاهدين".‏

وتابع: "إننا في حزب الله نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان (عج)، ومن مراجعنا العظام، وفي مقدمهم سماحة الإمام ‏القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله)، ومن الحوزات العلمية، ومن عائلته الكريمة المجاهدة، ومن محبيه وتلامذته، ‏بأسمى آيات العزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن عليه بعلو الدرجات".‏

