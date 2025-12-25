لبنان
حزب الله ينعى العالم المجاهد الشيخ رضا مهدي
نعى حزب الله إلى الأمة الإسلامية وإلى الحوزات العلمية وعلمائها، "رحيل العالم المجاهد، سماحة الشيخ رضا مهدي (رضوان الله عليه)، الذي انتقل بروح مطمئنة إلى جوار ربه بعد مسيرة حافلة بالعلم والجهاد".
ولفت حزب الله في بيان إلى أن الراحل "كان من العلماء الكبار الذين مزجوا الفقه بالجهاد والمقاومة، فكان حاضرًا في ميادين المقاومة منذ الطلقة الأولى، صادحًا بكلمة الحق في وجه الاحتلال "الإسرائيلي"، وسندًا كبيرًا لخيار المقاومة، وناصرًا لقضايا الأمة وللمستضعفين من فلسطين إلى إيران والعراق وسورية واليمن حتى آخر لحظة من حياته المباركة".
وأضاف البيان: "لقد تتلمذ العالم الفاضل على أيدي كبار المراجع ونهل من فيوضات علمهم، فدرس مرحلة بحث الخارج في النجف الأشرف عند آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي، وآية الله العظمى السيد أحمد المستنبط، وكان من تلامذة السيد الشهيد محمد باقر الصدر، وأسهم بدور تأسيسي فاعل في هيئة علماء جبل عامل وتجمع العلماء المسلمين، فكان بعلمه وفكره وفقهه الواسع مدرسة ومربيًا لأجيال من العلماء والمجاهدين".
وتابع: "إننا في حزب الله نتقدم من مولانا صاحب العصر والزمان (عج)، ومن مراجعنا العظام، وفي مقدمهم سماحة الإمام القائد السيد علي الخامنئي (دام ظله)، ومن الحوزات العلمية، ومن عائلته الكريمة المجاهدة، ومن محبيه وتلامذته، بأسمى آيات العزاء والمواساة، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يمن عليه بعلو الدرجات".