لبنان

خرطوم تودّع فقيد العلم والجهاد الشيخ رضا محمود مهدي 
لبنان

خرطوم تودّع فقيد العلم والجهاد الشيخ رضا محمود مهدي 

2025-12-25 17:00
109
عامر فرحات - مراسل
19 مقالاً

شيّع حزب الله وجمهور المقاومة فقيد العلم والجهاد، العلامة الشيخ رضا محمود مهدي، الذي وافته المنية مؤخّرًا، بعد عمر أمضاه في ميادين العلم والجهاد. 

انطلق موكب تشييع العلامة مهدي في بلدته خرطوم، بمشاركة شخصيات سياسية وثقافية ودينية وحزبية وتربوية، إلى جانب علماء دين وفعاليات اجتماعية، وحشد كبير من الأهالي والمحبّين.

وجاب موكب التشييع شوارع البلدة وصولًا إلى الجبانة، حيث أُقيمت الصلاة على جثمان الراحل، قَبْل أنْ يُوارى في الثرى، في وداع يليق بمسيرة طويلة من العطاء والتضحية.

حزب الله المقاومة الجنوب الخرطوم رضا محمود مهدي 
