كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي وفد قيادي من حماس يختتم زيارة لبغداد: بحثُ تنفيذ وقف النار في غزة والتطوّرات الراهنة

إيران

قائد البحرية الإيرانية: الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد
إيران

قائد البحرية الإيرانية: الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد

2025-12-25 19:17
64

قال قائد القوات البحرية للجيش الإيراني؛ العميد بحري شهرام إيراني: إنّ "الكثير من التكنولوجيات الإستراتيجية في العالم ترجع جذورها إلى الحاجات العسكرية"، مشيرًا إلى أنّ "البحوث البحرية يجب أنْ تتحوّل إلى مرجع علمي لتسوية قضايا البلاد وتعزيز الردع الوطني". 

وأضاف العميد إيراني، خلال لقائه، الخميس 25 كانون الأول/ديسمبر 2025، أساتذة وطلبة "كلية العلوم البحرية" في نوشهر في شمال إيران، أنّ "البحوث تكون مفيدة عندما تُفضي إلى قرارات تسهم في تسوية القضايا الحالية والمستقبلية للبلاد وتعزيز الاقتدار الوطني".

وبينما أكّد "ضرورة أنْ تركّز البحوث والدراسات على الرؤية المستقبلية"، شدّد على وجوب "أنْ تتناول البحوث والدراسات القضية، وأنْ تكون هادفة وقائمة على المعرفة الدقيقة للتهديدات والأضرار والإمكانات".

وتابع قائلًا: "تجب متابعة البحوث الدفاعية اليوم، مع الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد، وهو المسار الذي انطلق مع الثورة الإسلامية وتحوّل إلى شجرة عملاقة".

وبيّن أنّ "التركيز الرئيس للأنشطة البحثية والعملانية يجب أنْ يكون موجّهًا لتوفير أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية، والإبقاء على خطوط المواصلات الدولية مفتوحة".

كما أشار العميد شهرام إيراني إلى "مشاركة القوات الإيرانية في 12 حدثًا دوليًا"، لافتًا الانتباه إلى "المناورات الإقليمية الدولية والمشاركة في المعاهدات الاقتصادية بما فيها "بريكس""، كاشفًا عن أنّه "سيتم إجراء مناورات مستقبلية ثلاثية بمشاركة البلدان المختلفة".

الكلمات المفتاحية
ايران البحرية الإيرانية بحري شهرام إيراني
إقرأ المزيد
المزيد
قائد البحرية الإيرانية: الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد
قائد البحرية الإيرانية: الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد
إيران منذ 52 دقيقة
الإمام الخامنئي: الحوزة العلمية في مشهد مدينة لآية الله ميلاني
الإمام الخامنئي: الحوزة العلمية في مشهد مدينة لآية الله ميلاني
إيران منذ 5 ساعات
وزير الخارجية الإيرانية: الضغوط الاقتصادية ستفشل
وزير الخارجية الإيرانية: الضغوط الاقتصادية ستفشل
إيران منذ 5 ساعات
‏إيران تخترق دفاعات
‏إيران تخترق دفاعات "إسرائيل" الجويّة عبر "حنظلة"
إيران منذ 6 ساعات
مقالات مرتبطة
قائد البحرية الإيرانية: الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد
قائد البحرية الإيرانية: الأولوية لحفظ السيادة وأمن الشعب واقتدار البلاد
إيران منذ 52 دقيقة
قراءة في وثيقة الأمن القومي الأميركي وسيل القراءات الخاطئة لها
قراءة في وثيقة الأمن القومي الأميركي وسيل القراءات الخاطئة لها
مقالات منذ يوم
المعضلة الإيرانية في
المعضلة الإيرانية في "تل أبيب" وواشنطن: أزمة الخيارات الكبرى وحدود القوّة والاستدامة
مقالات منذ يومين
اختراق هاتف بينت يكشف السرّية حول مسؤولين
اختراق هاتف بينت يكشف السرّية حول مسؤولين "إسرائيليين" كبار وقادة أجانب 
عين على العدو منذ 6 أيام
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة