لبنان

أبو حمدان: المقاومة عقبة للمشروع الأميركي-
لبنان

أبو حمدان: المقاومة عقبة للمشروع الأميركي-"الإسرائيلي" في المنطقة

2025-12-25 19:38
40

قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رامي أبو حمدان: إنّ "لنا ثأرًا مع هذا العدو لن يُطفئه إلّا زواله بالكامل"، مؤكّدًا أنّ "المقاومة كانت وستبقى العقبة الكبرى أمام المشروع الأميركي - "الإسرائيلي" في المنطقة، ولن تتراجع عن خيارها".

جاء كلام أبو حمدان خلال حفل تأبيني أقامه حزب الله وعائلة فقيد الجهاد والمقاومة حسين خليل العوطة في بلدة علي النهري البقاعية، بمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاته، بحضور مسؤول القطاع الثاني السيد عباس الموسوي، وفعاليات دينية واجتماعية وعوائل الشهداء وأهالي البلدة.

وأشار أبو حمدان إلى أنّ "أتباع الإمام الحسين (ع) لا يرفعون الراية البيضاء، بل يثبتون في الميدان مهما اشتدّت التحدّيات، ولن يسمحوا للمشروع الصهيوني بأنْ يجد له موطئ قدم في لبنان والمنطقة".

الكلمات المفتاحية
كتلة الوفاء للمقاومة المقاومة رامي ابو حمدان علي النهري
