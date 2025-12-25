كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تكنولوجيا

"غوغل" تتيح تغيير اسم بريد "جيميل" دون فقدان البيانات

2025-12-25 22:28
تستعد شركة "غوغل" لإطلاق واحدةٍ من أكثر الميزات التي طال انتظارها من ملايين المستخدمين، وهي إمكانية تغيير عنوان بريد "جيميل" نفسه دون الحاجة إلى إنشاء حسابٍ جديدٍ تمامًا. ولقد رُصدت هذه الميزة مؤخرًا في صفحة دعمٍ رسميّةٍ، حيث تتيح للمستخدم استبدال عنوانه الحالي الذي ينتهي بـ @gmail.com بآخرَ جديدٍ، مع الاحتفاظ بكامل بيانات الحساب والرسائل والخدمات المرتبطة به، مثل "يوتيوب" ومتجر تطبيقات "أندرويد" والخدمات السحابية المختلفة التي كانت تشكّل عائقًا أمام أيّ عمليّةِ تغييرٍ سابقةٍ.

وتشير التفاصيل المسربة إلى أن "غوغل" لن تُلغي العنوان القديم، بل ستحوله إلى اسمٍ مستعارٍ (Alias)؛ بحيث يستمر المستخدم في استقبال الرسائل عليه، مع إمكانية استخدام العنوانين لتسجيل الدخول إلى الخدمات دون أيّ تعطّلٍ أو فقدانٍ للمشتريات والاشتراكات. ولقد وضعت الشركة قيودًا صارمةً لتنظيم هذه العملية، حيث يُسمح بتغيير العنوان مرةً واحدةً فقط كلّ 12 شهرًا، وبحدٍّ أقصى ثلاث مراتٍ طوال عمر الحساب؛ وذلك لضمان الأمن الرقمي ومنع محاولات انتحال الشخصية أو إساءة استخدام هذه الميزة المهمّةِ.

وتمثل هذه الخطوة فرصةً ذهبيّةً لكثيرٍ من المستخدمين الذين أنشؤوا عناوين بريدهم في سنٍّ مبكرةٍ بأسماء قد تبدو اليوم "محرجةً" أو غير مناسبةٍ للتواصل المهني والرسمي. ولقد بدأت الميزة بالظهور بشكلٍ تدريجيٍّ لبعض المستخدمين تمهيدًا لإطلاقها عالميًّا، مما يمنح الجميع فرصةً لتصحيح أخطاء الماضي الرقمية، والتحوّل إلى هويةٍ إلكترونيةٍ أكثر احترافيّةً ووضوحًا، دون التضحية بسنواتٍ من الأرشفة والبيانات المخزنة في حساباتهم الحاليّةِ.

تكنولوجيا غوغل
