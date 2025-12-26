شنّ طيران الاحتلال "الإسرائيلي"، اليوم الجمعة (26 كانون الأول/ ديسمبر 2025)، سلسلة غارات استهدفت مدينة غزّة وشرقي خان يونس جنوب قطاع غزّة، فيما أطلقت مروحيات الاحتلال نيرانها باتّجاه مدينتي رفح وخان يونس جنوبي القطاع. كما نفّذ جيش الاحتلال عملية نسف شرقي حيّ التفاح في مدينة غزّة.

ها؛ وكانت مصادر فلسطينية قد أشارت إلى استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال، مساء أمس، على بيت لاهيا شمالي القطاع، وعلى حيّ الشجاعية شرقي مدينة غزّة. من جهته، أعلن جيش الاحتلال قتله شخصين زعم أنهما اقتربا من الخط الأصفر في جنوب قطاع غزّة.

وبحسب شهود عيان، تقدّمت الآليات العسكرية "الإسرائيلية"، والمعروفة بـ"المربعات الصفراء"، نحو مئة متر باتجاه الغرب، وأطلقت نيرانًا كثيفة، ما أجبر عشرات العائلات على النزوح القسري. كما فجّر الجيش مدرعات مفخخة في محيط مقبرة البطش شرق حي التفاح شرقي المدينة.

في وسط القطاع، توغلت آليات عسكرية "إسرائيلية"، في حارة السعايدة شرقي مخيم المغازي، وقامت بتجريف عدد من منازل المواطنين داخل الخط الأصفر تعود لعائلتي بن سعيد وأبو غرقود، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في المكان. كما جرى تجريف أراضٍ زراعية تضم كروم زيتون وحمضيات في المنطقة.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بلغ عدد الشهداء 406، وعدد المصابين 1118، فيما جرى انتشال 653 شهيدًا من تحت الأنقاض. وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان "الإسرائيلي" إلى 70,942 شهيدًا و171,195 مصابًا منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.

سياسيًا، ذكرت "القناة 13 الإسرائيلية" أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف أبلغ الوسطاء بأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزّة ستبدأ في كانون الثاني المقبل. في السياق ذاته، نقلت "القناة 12" عن مسؤول صهيوني قوله إنّ رئيس الحكومة "الإسرائيلية" بنيامين نتنياهو لا يوافق على موقف مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي تصريحات تصعيدية، هدّد وزير حرب العدوّ يسرائيل كاتس حركة حماس بوجوب تسليم سلاحها، قائلًا: "لقد انتصرنا في غزّة، وإذا لم تقم حماس بنزع سلاحها بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فسنفعل نحن ذلك، ولن نخرج أبدًا من قطاع غزّة وسنقيم منطقة أمنية عازلة داخل القطاع".

في الضفّة الغربية المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" مخيم الفارعة جنوب طوباس وقرية تل جنوب غرب مدينة نابلس ومخيم بلاطة البلد شرق نابلس، إضافة إلى منطقة جبل أبو ظهير في مدينة جنين. كما أفادت مصادر فلسطينية بمهاجمة مستوطنين صهاينة منطقة قماص في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأشارت مصادر فلسطينية إلى إصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، في بلدة بير نبالا شمال غرب القدس. من جهتها، أعلنت سرايا القدس - كتيبة جنين أن مقاوميها في سرية جبع استهدفوا مركبة الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال في أثناء مرورها من خط جبع - صانور، برفقة عدد من المركبات العسكرية.

الكلمات المفتاحية