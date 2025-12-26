انقطعت الكهرباء، مساء أمس الخميس (25 كانون الأول 2025)، عن مستشفى العودة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، بعد نفاد الوقود اللازم لتشغيل مولدات الكهرباء، في ظل استمرار قيود جيش الاحتلال على إدخال الكميات المنصوص عليها في اتفاق وقف إطلاق النار، ما أدى إلى تعطّل خدمات الطاقة في المستشفى.

وأفادت مصادر طبية، في مستشفى العودة، بأنّ المولدات الكهربائية توقفت عن العمل بالكامل عقب استهلاك آخر كميات الوقود المتوافرة، الأمر الذي تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن جميع أقسام المستشفى، باستثناء بعض الخدمات المحدودة التي تعتمد على بطاريات احتياطية لا تكفي لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمرضى، ولا سيما الحالات الحرجة.

أكدت إدارة المستشفى أن استمرار انقطاع الكهرباء يهدد حياة المرضى، بشكل مباشر، خاصة في أقسام العناية المركزة والأطفال وغرف العمليات، في وقت يشهد فيه المستشفى ضغطًا جراء أعداد المصابين والمرضى الكبيرة الذين خلفتهم حرب الإبادة. وطالبت الإدارة المنظمات الدولية والهيئات الإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للسماح بإدخال الوقود اللازم، بشكل فوري ومنتظم.

تأتي هذه التطورات، في سياق أزمة إنسانية متفاقمة يشهدها القطاع الصحي في غزة، منذ إعلان وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول 2025، إذ تعهد الاتفاق بالسماح بإدخال كميات كافية من الوقود لتشغيل المستشفيات والمرافق الحيوية.

وتؤكد معطيات، وثقها المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، أن ما دخل فعليًا من وقود منذ ذلك الحين ظل أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية، ما أبقى المنظومة الصحية في شلل جزئي ومهددة بالانهيار في أي لحظة.

ويُعد مستشفى العودة من المرافق الصحية الرئيسية التي تقدم خدمات طبية لآلاف السكان والنازحين، في وسط قطاع غزة، في ظل بنية صحية منهكة بفعل الحرب الطويلة واستمرار الحصار، ما يجعل أي انقطاع في الكهرباء أو الوقود تهديدًا مباشرًا لحياة المرضى والجرحى.

الكلمات المفتاحية