 الأول من نوعه.. جيش الاحتلال يُجري "تمرين 7 تشرين الأول" في الضفة الغربية

2025-12-26 10:28
ذكرت صحيفة "إسرائيل هيوم الإسرائيلية" أنّ ما تُسمى "وحدة ميتار (427)" التابعة لـ"لواء النيران"، في جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، أنهت، في هذا الأسبوع، مناورة جاهزية واسعة النطاق في الضفة الغربية والأغوار، تدربت خلالها القوات على التعامل المتزامن مع عدة سيناريوهات طوارئ خطيرة".

خلال التمرين، والذي سمي بـ" تمرين 7 تشرين الأول"، هو الأول من نوعه في المنطقة. جرى التدريب على سيناريوهات تسلل "مسلحين" (مقاومين) إلى مستوطنات، واندلاع أحداث "إرهابية" مفاجئة (عمليات فدائية) وحوادث تسفر عن أعداد كبيرة من المصابين، في عدة مواقع في الوقت نفسه، كما تدربت القوات على أوضاع تستدعي إخلاء جنود وقعوا في كمائن.

وفقًا للصحيفة: "استخدمت الوحدة طائرات مسيّرة من طراز "دوهر شمايم" لرصد التهديدات من الجو ومهاجمة الأهداف في الزمن الحقيقي. وتتيح الأنظمة الجوية التابعة للوحدة للقادة الميدانيين الحصول على صورة محدثة للوضع من الجو واتخاذ قرارات عملياتية بسرعة".

الضفة الغربية الجيش الاسرائيلي
ضغط برلماني لفرض "السيادة" على الضفة قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن
 الأول من نوعه.. جيش الاحتلال يُجري "تمرين 7 تشرين الأول" في الضفة الغربية
ضغط برلماني لفرض "السيادة" على الضفة قبيل زيارة نتنياهو إلى واشنطن
 الأول من نوعه.. جيش الاحتلال يُجري "تمرين 7 تشرين الأول" في الضفة الغربية
