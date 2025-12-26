كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
في الذكرى السادسة.. تشييع رمزي مهيب لشهداء مدينة القائم
في الذكرى السادسة.. تشييع رمزي مهيب لشهداء مدينة القائم

2025-12-26 10:46
91

انطلقت، صباح اليوم الجمعة (26 كانون الأول 2025)، مراسم التشييع الرمزي المهيب لشهداء مدينة القائم في محافظة الأنبار الذين سقطوا جراء الاستهداف الأميركي في العام 2019، في ساحة التحرير، عند نصب الشهداء في بغداد.

تقدمت المسيرة صور الشهداء سيد شهداء الأمة السيد حسن نصر الله والحاج أبو مهدي المهندس واللواء الحاج قاسم سليماني.

هذا؛ وكانت هيئة الحشد الشعبي قد دعت إلى المشاركة الواسعة في هذا التشييع الرمزي، في ساحة التحرير، تخليدًا لذكرى الشهداء.

يذكر أن الطيران الأميركي نفذ عدوانًا جويًا استهدف مقرات تابعة لكتائب حزب الله في مدينة القائم، في محافظة الأنبار غربي العراق في العام 2019، وأسفرت حينها عن سقوط شهداء وجرحى.

