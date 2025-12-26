منذ الصباح الباكر، يُكثّف العدو "الإسرائيلي" اعتداءاته على مناطق عدة في لبنان، حيث شنّ الطيران الحربي المعادي اليوم الجمعة (26 كانون الأول 2025) سلسلة غارات جوية عنيفة استهدفت جبل صافي ومنطقة البريج عند أطراف جباع في منطقة إقليم التفاح جنوب لبنان.

كما استهدف الطيران المسّير "الإسرائيلي" مزرعة في جبل "القعاقير" منطقة "شميس" عند أطراف بلدة شبعا.

وفي السياق، نفّذ الطيران الحربي المعادي سلسلة غارات على وادي كفرملكي - بصليا في جزين.

وبالموازاة، شنّت طائرات العدو "الإسرائيلي" سلسلة غارات على مرتفعات زغرين في جرود الهرمل.

