أعلنت وزارة النفط العراقية النتائج النهائية لصادرات النفط الخام، بما فيها المكثّفات، إضافة إلى الإيرادات المتحقّقة خلال شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2025، استنادًا إلى بيانات شركة تسويق النفط العراقية الحكومية "سومو".

وفقًا للبيانات، بلغ إجمالي صادرات العراق من النفط الخام 106 ملايين و593 ألفاً و352 برميلًا، محقّقة عائدات تجاوزت 6 مليارات و595 مليونًا و391 ألف دولار.

كمابيّنت الإحصاءات التفصيلية توزيع الصادرات بحسب مصادر الإنتاج ووجهات التصدير، إذ جرى تصدير:

98 مليونًا و709 آلاف و795 برميلًا من حقول وسط وجنوب العراق، و7 ملايين و583 ألفًا و733 برميلًا من إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي، و299 ألفًا و824 برميلًا إلى الأردن.

وأكدت وزارة النفط استمرارها في نشر هذه البيانات، بشكل شهري، انطلاقًا من حرصها على تعزيز الشفافية وإطلاع المواطنين على تفاصيل عمليات التصدير.

في سياق متصل، أفادت الوزارة، بأنّ متوسط صادرات العراق النفطية بلغ 3.38 ملايين برميل يوميًا، خلال شهر آب/أغسطس.

