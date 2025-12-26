كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
موقع العهد الاخباري

كانت البداية في 18 حزيران/ يونيو 1984 في جريدة اسبوعية باسم العهد، ومن ثم في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 1999 أطلقت النسخة الاولى من جريدة العهد على الانترنت إلى ان أصبحت اليوم موقعاً إخبارياً يومياً سياسياً شاملاً

للتواصل: [email protected]
00961555712

المقال التالي "الكابينت".. عاصفة من الجدل حيال التداعيات السلبية لفيديو "سديه تيمان" المسرّب

فلسطين

غزة تحتفي بحفظة القرآن في مسير قرآني لـ500 حافظ وحافظة
فلسطين

غزة تحتفي بحفظة القرآن في مسير قرآني لـ500 حافظ وحافظة

2025-12-26 11:15
53

شهد مخيم الشاطئ للاجئين، في غرب مدينة غزة، مسيرًا قرآنيًا وحفل تكريم واسعًا، شارك فيه نحو 500 حافظ وحافظة للقرآن الكريم، في فعالية جابت شوارع المخيم، وأعادت مشاهد الفرح والابتهاج إلى مكان أنهكته حرب الإبادة "الإسرائيلية" على مدار عامين.

جاءت الفعالية، والتي نُظمت برعاية لجنة الطوارئ وبالتعاون مع مؤسسة أياد الخير ومؤسسة عالية الكويتية الخيرية، تحت شعار "غزة تزهر بحفّاظ القرآن"، تعبيرًا عن تمسك المجتمع الغزي بهويته الدينية والثقافية على الرغم من الدمار والحصار.

وانطلق المسير من داخل المخيم، وسط التكبيرات وعبارات التهليل، حيث تقدّم الحفّاظ والحافظات صفوف المشاركين بتنظيم لافت، حاملين المصاحف وأعلام فلسطين ولافتات تعبّر عن الصمود والأمل.

واصطف الأهالي على جانبي الطريق، يشاركون أبناءهم لحظات الفخر بالتصفيق والدعاء، فيما سادت أجواء من البهجة حوّلت الشارع، والذي اعتاد مشاهد القصف والركام، إلى مساحة نابضة بالسكينة، في مشهد بدا أشبه بعيد شعبي.

اختُتمت الفعالية بتوزيع شهادات تقدير وهدايا رمزية على الحفظة والحافظات، فيما شدد المنظمون على أن هذا التكريم يأتي ضمن مبادرات مجتمعية تهدف إلى حماية الهوية الدينية وتعزيز القيم الأخلاقية في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه قطاع غزة.

الكلمات المفتاحية
فلسطين المحتلة غزة القرآن الكريم
إقرأ المزيد
المزيد
الكيان الصهيوني يقتلع 8 آلاف شجرة زيتون وخسائر بـ7 ملايين دولار
الكيان الصهيوني يقتلع 8 آلاف شجرة زيتون وخسائر بـ7 ملايين دولار
فلسطين منذ 36 دقيقة
غزة تحتفي بحفظة القرآن في مسير قرآني لـ500 حافظ وحافظة
غزة تحتفي بحفظة القرآن في مسير قرآني لـ500 حافظ وحافظة
فلسطين منذ ساعة
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في النصيرات بعد نفاد الوقود وحياة المرضى في خطر
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في النصيرات بعد نفاد الوقود وحياة المرضى في خطر
فلسطين منذ 3 ساعات
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" في غزّة والضفة وسط خلافات في المرحلة الثانية لوقف النار
فلسطين منذ 4 ساعات
مقالات مرتبطة
الكيان الصهيوني يقتلع 8 آلاف شجرة زيتون وخسائر بـ7 ملايين دولار
الكيان الصهيوني يقتلع 8 آلاف شجرة زيتون وخسائر بـ7 ملايين دولار
فلسطين منذ 36 دقيقة
غزة تحتفي بحفظة القرآن في مسير قرآني لـ500 حافظ وحافظة
غزة تحتفي بحفظة القرآن في مسير قرآني لـ500 حافظ وحافظة
فلسطين منذ ساعة
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في النصيرات بعد نفاد الوقود وحياة المرضى في خطر
انقطاع الكهرباء عن مستشفى العودة في النصيرات بعد نفاد الوقود وحياة المرضى في خطر
فلسطين منذ 3 ساعات
تصعيد
تصعيد "إسرائيلي" في غزّة والضفة وسط خلافات في المرحلة الثانية لوقف النار
فلسطين منذ 4 ساعات
فيسبوك اكس  إنستغرام مجموعات الواتس اب تلغرام تطبيق موقع العهد في متجر آبل تطبيق موقع العهد في متجر هواوي
مشاركة