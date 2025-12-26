كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
"الشاباك" يُحذّر وتهريب السلاح من مصر والأردن يتصاعد ويهدّد أمن "إسرائيل"

2025-12-26 11:55
حذّر رئيس جهاز "الشاباك الإسرائيلي" دافيد زيني من تصاعد ما وصفه بـ"التهديد الاستراتيجي المتواصل"، في أعقاب ازدياد محاولات تهريب السلاح إلى داخل "إسرائيل" باستخدام طائرات مُسيّرة، انطلاقًا من الأراضي المصرية والأردنية، وفقًا لما ذكره موقع "إسرائيل نيوز 24 الإسرائيلي".

بحسب تصريحات رئيس "الشاباك": "هذه الظاهرة لم تعد حوادث فردية أو محاولات معزولة، بل باتت تشكّل نمطًا منظمًا تتورط فيه شبكات تهريب تعمل على استغلال التطور التكنولوجي وقدرات الطائرات المسيّرة لتجاوز أنظمة المراقبة والحدود". وأضاف "السلاح المُهرّب، والذي يشمل بنادق وذخائر ووسائل قتالية متقدمة، يصل في كثير من الأحيان إلى منظمات "إجرامية" وأطراف "معادية"، ما يفاقم من مستوى التهديد الأمني الداخلي ويزيد من احتمالات "التصعيد والعنف" "؛ وفقًا لتعبيره.

كما أوضح "الشاباك" أن الأجهزة الأمنية تعمل بالتنسيق مع الجيش والشرطة على تطوير وسائل رصد واعتراض متقدمة، إلى جانب تعزيز التعاون الأمني مع الدول المجاورة، في محاولة للحد من هذه الظاهرة قبل تحولها إلى خطر يصعب احتواؤه.

تأتي هذه التحذيرات في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا أمنيًا متزايدًا، وسط مخاوف من أن يسهم تهريب السلاح عبر المسيّرات في تغيير معادلات "الأمن" والاستقرار داخل الكيان.

