في خطوة تعكس تصاعد الجدل السياسي، داخل كيان العدو، حيال مستقبل الضفة الغربية ومسار الحرب في غزة، برزت تحركات متزامنة داخل "الكنيست" و"الكابينت" تهدف إلى ممارسة ضغط مباشر على رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو قبيل زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة.

هذا؛ وقد أفاد المراسل السياسي لقناة "إسرائيل نيوز 24 الإسرائيلية" نداف إليميليخ أن ثلث أعضاء لجنة "الشؤون الخارجية والأمن" في "الكنيست" قد تواصلوا مع رئيس اللجنة عضو الكنيست بوعز بيسموث لحثّه على تمرير مشروع قانون يمنح السيادة على الضفة الغربية، وذلك للضغط على نتنياهو الذي سيشارك في قمة في الولايات المتحدة في الوقت نفسه.

وفقًأ للمراسل، يبدو أن أعضاء "الكنيست" المنتمين للائتلاف الحاكم سيحاولون طرح القانون، والذي سبق إقراره في قراءة تمهيدية للمناقشته في اللجنة هذا الأسبوع.

يتابع إليميليخ: "كذلك، في اجتماع "الكابينت"، مساء أمس قبيل سفر نتنياهو، يخطط الوزراء لممارسة الضغط على نتنياهو كي لا يسمح بالانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من دون استعادة جثمان المختطف الأخير ران غوايلي، وذلك على الرغم من رغبة الولايات المتحدة بالتقدم في الصفقة حتى من دون استكمال المرحلة الأولى".

