لمناسبة ولادة نبي الله عيسى بن مريم (ع)، قام وفد من حزب الله في جون بزيارة لمعايدة الرئيس العام للرهبنة الكاثولكية الأرشمندريت انطوان رزق، بحضور رئيس الدير الأب الياس صليبا، وكذلك للطائفة الكاثولكية رعية كنيسة السيدة والطائفة المارونية رعية كنيسة مار يوسف ودير الراهبات المخلصات.

وللمناسبة عينها، قام وفد من العلاقات في حزب الله ببلدة الجية يضم السيد محمد الموسوي والشيخ يوسف أبو زيد ونائب رئيس بلدية الجية ومختار الجية، بزيارة تهنئة لرئيس دير مار الشربل الجية والرهبان.

