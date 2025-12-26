كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
وفد من حزب الله في جون والجيّة قدّم التهاني بالأعياد المجيدة
وفد من حزب الله في جون والجيّة قدّم التهاني بالأعياد المجيدة

2025-12-26 12:46
26

لمناسبة ولادة نبي الله عيسى بن مريم (ع)، قام وفد من حزب الله في جون بزيارة لمعايدة الرئيس العام للرهبنة الكاثولكية الأرشمندريت انطوان رزق، بحضور رئيس الدير الأب الياس صليبا، وكذلك للطائفة الكاثولكية رعية كنيسة السيدة والطائفة المارونية رعية كنيسة مار يوسف ودير الراهبات المخلصات.

وللمناسبة عينها، قام وفد من العلاقات في حزب الله ببلدة الجية يضم السيد محمد الموسوي والشيخ يوسف أبو زيد ونائب رئيس بلدية الجية ومختار الجية، بزيارة تهنئة لرئيس دير مار الشربل الجية والرهبان.

