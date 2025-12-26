استشهد 6 أشخاص وأصيب 21 جراء انفجار وقع داخل مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) في مدينة حمص بمنطقة وادي الذهب، اليوم الجمعة (26 كانون الأول 2025)، أثناء أداء صلاة الجمعة.

وقد أفادت وكالة "سانا" السورية الرسمية بأنّ التحقيقات الأولية تفيد بأن الانفجار في مسجد الإمام علي بن أبي طالب (ع) الذي يرتاده أبناء الطائفة العلوية، ناجم عن عبوات ناسفة زرعت داخله.

هذا وهرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع، فيما باشرت القوى الأمنية والجهات المختصة بإغلاق المنطقة والتحقيق وجمع الأدلة.

