جال رئيس جمعية قولنا والعمل الشيخ الدكتور أحمد القطان على رأس وفد من الجمعية على عدد من الفعاليات السياسية والدينية في مدينة زحلة، وذلك لتقديم التهاني لمناسبة عيدي الميلاد ورأس السنة الجديدة، في جولة حملت أبعادًا وطنية جامعة ورسائل سياسية في ظل الظروف التي يمر بها لبنان.

زيارات رسمية ودينية

وشملت الجولة زيارة عضو تكتل لبنان القوي النائب المهندس سليم عون في دارته، حيث قدّم له الوفد التهاني بالمناسبة. كما زار الشيخ القطان والوفد المرافق مطرانية سيدة النجاة، حيث التقوا الأرشمندريت إيلي معلوف، النائب الأسقفي العام في أبرشية زحلة والبقاع للروم الكاثوليك، وزاروا مطرانية زحلة المارونية والتقوا راعي أبرشية زحلة للموارنة المطران جوزف معوض.

وتابع الوفد جولته بزيارة معايدة لراعي أبرشية زحلة والبقاع للسريان الأرثوذكس المطران بولس سفر، ثمّ متروبوليت زحلة وبعلبك وتوابعهما للروم الأرثوذكس المطران أنطونيوس الصوري، إضافة إلى زيارة المطران عصام درويش.

الشيخ القطان: لبنان لا يقوم إلا بوحدته

وخلال الجولة، شدّد الشيخ القطان على أن لبنان لا يمكن أن يقوم إلا بجناحيه المسلم والمسيحي، مؤكدًا أن أي اعتداء على أي منطقة لبنانية يُعدّ اعتداءً على كلّ لبنان.

ودعا الشيخ القطان السياسيين إلى الالتفات إلى معاناة الشعب اللبناني، ولا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة، معتبرًا أن "أفضل هدية في الأعياد هي وقوف الدولة بكلّ مؤسساتها إلى جانب شعبها، وخصوصًا الفئات الأكثر فقرًا".

كما أكد أن الاعتداءات "الإسرائيلية" اليومية على لبنان، سواء في الجنوب أو البقاع أو أي منطقة أخرى، تستوجب وحدة وطنية شاملة، مشددًا على أن المرحلة تتطلب تماسك اللبنانيين ووقوفهم "يدًا واحدة وقلبًا واحدًا في مواجهة التحديات والاعتداءات".

النائب سليم عون: السيادة الحقيقية في الدفاع عن الحقوق

من جهته، شدّد النائب سليم عون على أن الوقوف إلى جانب الإنسان المظلوم والمسلوبة حقوقه هو جوهر السيادة الحقيقية، معتبرًا أن هناك محاولات للتشكيك أو التنمّر على من يحمل هذه القضايا.

وأشار عون إلى أن السيادة لا تُمارس بالشعارات أو المواقف الشكلية، بل بالفعل الوطني الصادق الذي يخدم المجتمع ويحمي حقوقه، محذّرًا من ممارسات تصبّ في خدمة أجندات خارجية ولا تعكس المصلحة الوطنية.

المطران سفر: أي اعتداء على طرف هو اعتداء على الجميع

بدوره، أكد المطران بولس سفر أن أي اعتداء على أي جهة في لبنان هو اعتداء على جميع اللبنانيين، مشددًا على التمسك بالوطنية اللبنانية ورفض كلّ أشكال العدوان.

وقال "إن وحدة اللبنانيين تبقى العامل الأساس لعبور هذه المرحلة الصعبة"، معربًا عن أمله بأن يتجاوز لبنان الأزمات التي يمر بها بفضل تماسك أبنائه.

المطران الصوري: دعوة لوقف الحروب ونصرة القضايا العادلة

من جهته، دعا المطران أنطونيوس الصوري إلى وقف الحروب في المنطقة، مشددًا على حق الشعب الفلسطيني في نيل دولته، وعلى ضرورة عودة الإنسانية إلى قيم العدالة والرحمة.

وأكد أن الظلم والقتل والدمار تتناقض مع القيم الدينية والإنسانية، داعيًا إلى إحياء الضمير الإنساني والعودة إلى القيم التي تحفظ كرامة الإنسان وتصون الحياة.

وجاءت جولة جمعية قولنا والعمل في زحلة لتؤكد مجددًا أهمية التواصل الوطني والديني في المناسبات الجامعة، وضرورة ترسيخ خطاب الوحدة والتضامن في مواجهة التحديات الداخلية والاعتداءات الخارجية، في مرحلة دقيقة تتطلب أعلى درجات التلاقي والمسؤولية الوطنية.

