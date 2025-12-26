أفادت إذاعة جيش الاحتلال بمقتل مستوطنين اثنين وإصابة 6 آخرين، جرّاء عملية واحدة نفّذها شاب، شملت دهسًا وطعنًا بين "العفولة" و"بيت شان" شمال فلسطين المحتلة.

وذكرت مصادر عبرية أن مستوطِنة "إسرائيلية" قُتلت متأثرة بجراحها عقب تعرضها لعملية طعن في "العفولة"، حيث نُقلت إلى المستشفى في حالة حرجة قبل الإعلان عن مقتلها لاحقًا.

وبحسب المعطيات، فإن منفذ العملية نفّذ أيضًا عملية دهس استهدفت مستوطنًا آخر، ما أدى إلى إصابته بجروح خطيرة، قبل أن يُعلن لاحقًا عن مقتله متأثرًا بإصابته.

وأوضحت إذاعة جيش الاحتلال أن العملية جاءت ضمن سلسلة أحداث متلاحقة وقعت خلال وقت قصير في عدة مواقع، شملت دهسًا وطعنًا، فيما انسحب المنفذ من المكان عقب تنفيذ العملية.

وأشارت التقارير العبرية عن مصدر أمني، أن المنفذ تسلل من الضفة الغربية قبل عدة أيام وبقي هناك في الأيام الأخيرة حتى نفذ الهجوم.

ودفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة من الشرطة إلى مواقع الأحداث، وشرعت بعمليات تمشيط وسط استنفار أمني واسع.

الكلمات المفتاحية