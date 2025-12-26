كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
الرئيس عون يعلن إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي على مسجد في حمص 
2025-12-26 14:53
أعلن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في حمص أثناء الصلاة اليوم الجمعة. 

وأكد مجددًا أن كرامة المجتمعات الحرة، والاستقرار الثابت للدول الطامحة إلى ازدهار شعوبها وخيرهم المستدام، لا يتحققان إلا عبر ضمان الحريات الأساسية لكل إنسان، الفردية منها كما الجماعية. 

وأضاف الرئيس عون أن خطاب الكراهية وظواهر تكفير الآخر وإقصائه عن الحياة الوطنية والعامة، يشكلان التحدّي الأقسى لكل مجتمع خارج من حروب متشابكة ومتراكمة الأسباب والعوامل. 

وإذ توجه الرئيس عون إلى الرئيس أحمد الشرع وحكومته، كما إلى الشعب السوري الحبيب، وخصوصًا إلى ضحايا الجريمة النكراء وذويهم ومرجعياتهم الروحية، بأصدق التعازي وأعمق مشاعر التضامن، جدد دعمه لسورية في حربها ضدّ الإرهاب وفي سعيها إلى بناء دولة الحرية والديمقراطية والحداثة والسماح، وهو ما يشكّل ضمانة لسورية الموحدة، ومصلحة وطنية وإستراتيجية للبنان.

الكلمات المفتاحية
حمص سورية جوزاف عون
