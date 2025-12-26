كلام الأمين خطاب القائد لبنان فلسطين عربي ودولي إيران عين على العدو منوعات رياضة تحقيقات ومقابلات مقالات ترجمات
تفشّي الحمى القلاعية يضرب قطاع الماشية في لبنان ويهدّد الأمن الغذائي

2025-12-26 14:58
علي الأكبر البرجي - مراسل
مراسل ميداني لبناني
متخصص في الإعلام الرقمي
يواجه قطاع تربية المواشي في لبنان أزمة صحية واقتصادية هي الأعنف منذ سنوات، إثر تفشي مرض الحمى القلاعية الذي غزا المزارع في مختلف المناطق، مخلفًا وراءه خسائر مادية جسيمة تهدِّد الأمن الغذائي ومعيشة مئات العائلات.

وفي ظل هذا الواقع المرير، تعلو صرخات المزارعين لمطالبة وزارة الزراعة والحكومة بالتدخل العاجل ليس فقط للاحتواء، بل للتعويض عن الكارثة التي حلت.

