يواجه قطاع تربية المواشي في لبنان أزمة صحية واقتصادية هي الأعنف منذ سنوات، إثر تفشي مرض الحمى القلاعية الذي غزا المزارع في مختلف المناطق، مخلفًا وراءه خسائر مادية جسيمة تهدِّد الأمن الغذائي ومعيشة مئات العائلات.

وفي ظل هذا الواقع المرير، تعلو صرخات المزارعين لمطالبة وزارة الزراعة والحكومة بالتدخل العاجل ليس فقط للاحتواء، بل للتعويض عن الكارثة التي حلت.

